Idealne jabłka na szarlotkę. Co zrobić, jeśli jabłka wyszły za rzadkie?

Jesień to idealna pora na domowy jabłecznik. Jabłka są ogólnie dostępne i tanie. Owoce na szarlotkę łatwo przyrządzić samemu – wystarczy je obrać, wydrążyć gniazda nasienne, pokroić w dowolne kawałki, zasypać cukrem i prażyć w rondlu ok. 15-20 minut.

Jakie jabłka są najlepsze na szarlotkę?

Na szarlotkę najlepiej nadają się jabłka o lekko kwaskowym smaku, twarde i mniej soczyste. Świetnym wyborem będzie na przykład antonówka. Ale jeśli masz inne jabłka – nie szkodzi. Jeśli jednak puszczą zbyt dużo soku, trzeba będzie zagęścić masę jabłkową.

Jak zagęścić jabłka do szarlotki?

Sposób, który stosowały już nasze babcie, to dodanie do masy jabłkowej kisielu lub po prostu – skrobi ziemniaczanej. Jeśli decydujesz się na gotowy kisiel w torebce, dobierz odpowiedni smak. Do szarlotki idealnie pasuje kisiel cytrynowy, ale sprawdzi się też wiśniowy (zmieni kolor jabłek) czy pomarańczowy.

Ważne, aby dodawać kisiel do jabłek stopniowo i cały czas mieszać masę, aż do uzyskania pożądanej gęstości.

Czy do jabłek można dodać żelatynę?

Doskonałą opcją jest dodanie do masy jabłkowej żelatyny lub galaretki (tu podobnie jak przy kisielu, można wykorzystać na przykład cytrynową). Z masy jabłkowej można zrobić wtedy jabłecznik na zimno – wylewając tężejącą masę na herbatniki, spód ze zmiksowanych migdałów i daktyli czy biszkopty.

Czy szarlotka jest zdrowa?

Ze względu na dużą ilość jabłek, które są źródłem błonnika i cennych mikroelementów, szarlotka to jedno z najzdrowszych ciast. Od ciebie jednak zależy, jak kaloryczne będzie ciasto. Im mniej cukru, tym lepiej. Aby dodać jabłkom słodyczy, możesz przyprawić je cynamonem albo wkroić do prażących się jabłek suszone daktyle. Jeśli lubisz ciasto z kruszonką, zrób wersję fit: zamiast masła, białej mąki i cukru, weź zmielone płatki owsiane, miód i olej kokosowy.

