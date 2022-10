Wypróbuj przepis na aksamitną zupę z dyni. Tajemnica tkwi w tym składniku

Dynia jest niskokaloryczna i zawiera wiele cennych dla zdrowia witamin i mikroelementów. Jest także doskonałym źródłem beta-karotenu – karotenoidu, który wykazuje mnóstwo działań prozdrowotnych. W 100 g surowej dyni znajdziemy około 26 kalorii, 1 g białka, 6,5 g węglowodanów oraz niewielką ilość tłuszczu i błonnika.

Do zupy najlepiej użyć dyni hokkaido

Do przyrządzenia zupy najlepiej użyć dyni hokkaido. Jest to japońska odmiana dyni o intensywnym pomarańczowym kolorze i złocistym miąższu. Ma słodki, lekko orzechowy posmak. Jest zwykle niewielka, ma dość cienką skórkę i dlatego łatwo ją przygotować. Nawet nie trzeba jej obierać, warzywo wystarczy jedynie dobrze umyć. Można z niej przyrządzać zarówno potrawy na słodko, jak i wytrawne, można ją piec i gotować. Doskonale nadaje się do przyrządzania zup. Nie rezygnuj z przygotowania potrawy, jeśli nie uda ci się kupić tego gatunku dyni. Możesz też wykorzystać dynię zwyczajną. Jest znacznie większa, do przygotowania zupy wystarczy kilogramowy kawałek. Ma pomarańczowy lub żółty kolor i jest też trochę mniej słodka. Trzeba więc odpowiednio ją doprawić. Smak zupy doskonale podkreśli marchewka, a aksamitności doda... kasza manna.

Wypróbuj przepis na krem z dyni hokkaido

Przepis: Zupa krem z dyni hokkaido Zupa krem z dyni hokkaido Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 godz. Liczba porcji 4 Składniki 1 dynia hokkaido ( ok 1 kg)

2 średniej wielkości marchwie

1 mała porcja rosołowa

3 łyżki kaszy manny

ok 1.7 l wody

1 łyżeczka bombay masala

sól Sposób przygotowania Przygotuj dynięDynię obierz, pozbądź się nasion. Pokrój w kostkę. Przesmaż na suchej patelni, cały czas mieszając przez ok. 10 minut. Ugotuj dynięDo garnka wlej wodę, dodaj porcję rosołową i obraną i pokrojoną w plasterki marchew. Doprowadź do wrzenia i zmniejsz ogień. Dodaj dynię. Gotuj 15 min. Zblenduj zupęWyjmij porcję rosołową i całość zmiksuj blenderem. Przypraw zupęPostaw ponownie zupę na gazie i zagotuj. Dodaj przyprawy i kaszę mannę. Gotuj na małym ogniu 15 min.

