Prosta sałatka z dyni i szpinaku. Zrobisz ją w pół godziny

Dynia to jedno z najbardziej wszechstronnych warzyw. Jest popularna przede wszystkim jako podstawa zup czy ciast, ale można też z niej zrobić pyszne jesienne sałatki, które już samym wyglądem dodają energii i poprawiają humor. Sama dynia jest niskokaloryczna, a jednocześnie pełna cennych dla zdrowia składników.

Jaką dynię wybrać do sałatki?

Tak naprawdę sprawdzi się każda dynia, jednak te twardsze odmiany należy przetrzymać nieco dłużej w piekarniku. Chodzi też o to, aby kawałki dyni nie rozpadły się. Najlepiej sprawdzić w trakcie pieczenia konsystencję dyniowych kostek. Powinny być miękkie, ale nie rozpadać się na widelcu.

Jak zrobić sałatkę z pieczonej dyni?

Traktuj nasz przepis jako inspirację, bo pieczona dynia doskonale komponuje się także z innymi składnikami. Nie masz szpinaku? Wykorzystaj rukolę. Nie masz sera pleśniowego? Dodaj fetę lub kozi ser. Do pieczonej dyni doskonale będzie pasować również pieczony burak, świeża gruszka, granat, świeże i suszone śliwki.

Do tego typu sałatek najlepiej pasuje sos winegret (sprawdź, jak zrobić sos winegret). W wersji „na szybko” po prostu skrop sałatkę dobrej jakości olejem lub oliwą oraz octem balsamicznym lub cytryną. Nie zapomnij o posypaniu sałatki zdrowymi nasionami czy orzechami. Wykorzystaj to, co masz akurat w domu: pestki dyni, nasiona słonecznika, sezam, piniole i orzechy włoskie.

Jak jeść sałatkę z dyni?

Sałatka z dyni może być dodatkiem (np. do białych mięs) lub samodzielnym daniem. Świetnie sprawdzi się na zdrową kolację. Możesz ją podać z chrupiącymi grzankami.

Przepis: Sałatka z pieczonej dyni i szpinaku Zdrowa sałatka na jesienne dni. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki dwie szklanki pokrojonej w kostkę dyni

150 g sera z niebieską pleśnią

opakowanie szpinaku baby

garść ulubionych pestek i orzechów (np. pestki dyni, słonecznika, piniole)

olej rzepakowy dobrej jakości

gałązka rozmarynu

ocet balsamiczny

sól, pieprz Sposób przygotowania Upiecz dynięDynię pokrojoną w kostkę rozsyp na blasze, skrop oliwą z oliwek, posyp solą, dołóż kawałki świeżego rozmarynu. Piecz w temperaturze 180 st. C do miękkości (15-20 minut w zależności od rodzaju dyni). Uszykuj sałatkęZiarna upraż na rozgrzanej patelni. Rozdrobnij ser. Olej rzepakowy wymieszaj z solą, pieprzem i octem balsamicznym. Liście szpinaku wymieszaj z sosem, dodaj ser, ułóż na wszystkim kawałki dyni i posyp uprażonymi ziarnami.

