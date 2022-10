Zdrowy przepis na budyń z dyni. Zrobisz go w kilkanaście minut

Dynia to jeden z najzdrowszych jesiennych produktów. Jest niskokaloryczna, lekkostrawna, a zawarte w niej witaminy i inne składniki wpływają pozytywnie na zdrowie całego organizmu: m.in działają przeciwnowotworowo, wspierają zdrowie oczu, skóry i włosów, pomagają utrzymać prawidłową pracę układu pokarmowego i dobrze wpływają na serce.

Jak zrobić puree z dyni?

Do zrobienia dyniowego budyniu potrzebne jest puree. Zawsze warto je mieć pod ręką (puree można mrozić lub pasteryzować), bo może być bazą deserów, ciast, zup i sosów. Puree można zrobić z każdego rodzaju dyni, ale polecamy wykorzystać dynię Hokkaido. Jej zaletą jest to, że można ją przetwarzać razem ze skórką.

Aby uzyskać puree, dynię najprościej upiec do miękkości i zmiksować. Do pieczenia trzeba ją pokroić w mniejsze kawałki.

Jak zrobić zdrowy budyń z dyni?

To deser, który mogą jeść dzieci i dorośli. Prosty przepis można dostosować do własnych upodobań – na przykład w wersji wegańskiej wystarczy zamiast tradycyjnego mleka dodać ulubiony napój roślinny, na przykład mleko migdałowe.

Można też zmieniać smak budyniu – pasują do niego wszelkie przyprawy korzenne (sprawdzi się też mieszkanka przypraw do piernika), można też dodać kakao lub karob, aby uzyskać budyń czekoladowy. Do budyniu można też zetrzeć odrobinę świeżego imbiru. To zaostrzy smak, ale jednocześnie będzie też świetnym remedium na jesienne infekcje.

Budyń można podawać z ulubionymi dodatkami: pestkami, orzechami, owocami czy w mniej zdrowej wersji, także z bitą śmietaną.