Zachowaj dynię na zimę. Jak zrobić puree z dyni w słoikach?

Dynia jest zdrowa i niskokaloryczna, a do tego jest jednym z najbardziej wszechstronnych produktów w kuchni. Puree dyniowe to wręcz kulinarne must have dla każdego, kto lubi sam przyrządzać domowe, zdrowe posiłki.

Do czego wykorzystać dyniowe puree?

Dyniowe puree może być bazą zupy, dodatkiem do owsianki, dyniowego latte, z dyniowego musu zrobisz dyniowe ciasteczka i ciasta. Tak naprawdę możliwości ogranicza jedynie wyobraźnia.

Dyniowy mus można także zamrozić, jednak jeśli zależy ci na możliwości błyskawicznego skorzystania z puree, zapasteryzuj je w słoikach. Nie trzeba go rozmrażać, gotować, tak naprawdę jest gotowy do jedzenia i wykorzystania od razu po otwarciu słoika.

Jak zrobić dyniowy mus na zimę?

Najprościej dynię upiec do miękkości i zmiksować. Ale można też dynię ugotować – wtedy na dno garnka trzeba nalać odrobinę wody, a kiedy kawałki dyni zmiękną, wystarczy je zmiksować na gładko. Do zrobienia puree można wykorzystać każdą dynię, ale jeśli masz wybór – postaw na dynię Hokkaido. Jej ogromną zaletą jest to, że nie trzeba jej obierać ze skórki. Mus z tej dyni jest gesty, kremowy i ma piękny kolor.

Do musu dyniowego nie trzeba niczego dodawać, jednak ważna jest odpowiednia pasteryzacja. Możesz pasteryzować słoiki w piekarniku (nagrzej piekarnik do ok. 110-120 st. Celsjusza, ustaw słoiki na blaszce wypełnionej wodą i trzymaj w piekarniku ok. 20 minut, następnie wyłącz piekarnik, ale słoiki zostaw w środku do wystygnięcia. Możesz też pasteryzować puree, gotując słoiki w garnku wypełnionym wodą (wówczas wyłóż go płócienną ściereczką, aby słoiki się nie potłukły).

Czy można doprawić dyniowe puree?

To zależy od ciebie i tego, do czego zamierzasz wykorzystać dyniowe puree. Mus bez żadnych dodatków możesz wykorzystać zarówno do słodkich, jak i wytrawnych dań, doprawiając go już podczas przygotowywania potrawy. Ale jeśli masz ochotę, możesz pasteryzować mus już z ulubionymi dodatkami.

Jeśli dodasz do niego cukru lub miodu, doprawisz cynamonem – zyskujesz gotowy deser i dodatek do dań na słodko (np. owsianki, naleśników czy sernika na zimno). Do dyniowego puree możesz też dodać cukier, sok i skórkę z pomarańczy, a następnie gotować, a kiedy całość zgęstnieje, gorącą masę przekładać do słoików. Zrobisz w ten sposób pyszny dżem dyniowy (jego smak możesz podkręcić korzennymi przyprawami).

Przepis: Mus z dyni pasteryzowany Dyniowe puree na zimę. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 4 dynie hokkaido

woda Sposób przygotowania Upiecz dynieDynie umyj, pokrój na kawałki, usuń ze środka pestki. Ułóż kawałki dyni na blasze lub w naczyniu żaroodpornym. Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 st. Celsjusza, aż dynia będzie miękka. Zrób puree z dyniPieczoną dynię zmiksuj (razem ze skórką). Przełóż do garnka i zagotuj mus. Jeśli jest zbyt gęsty, dodaj wody. Przygotuj słoikiGorące puree dyniowe przekładaj do wyparzonych słoików. Zakręć i pasteryzuj ok. 25 minut.

Czytaj też:

Co zrobić z dyni? 6 wyjątkowych przepisów, w tym jeden tylko dla dorosłychCzytaj też:

Nalewka dyniowa. Wzmocni odporność, poprawi urodę