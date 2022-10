Miękkie i pachnące ciasteczka z dyni. Idealne na jesienne dni

Te ciasteczka zaskakują konsystencją. Nie są chrupiące, a miękkie. Ich podstawą jest dyniowe puree. Jeśli dyniowe ciastka ci posmakują, warto zamrozić lub zapasteryzować w słoikach porcje puree – wtedy możesz zrobić ciasteczka, nawet kiedy dyniowy sezon się już skończy.

Jak zrobić dyniowe puree?

Nie ma nic prostszego, niż dyniowe puree. Możesz je zrobić na dwa sposoby. Upiec kawałki dyni do miękkości i zmiksować na gładko lub pokroić dynię w kostki, gotować do miękkości w garnku z odrobiną wody i następnie zmiksować. Takie puree można mrozić (najlepiej już w porcjach po 250 ml) albo pasteryzować w słoikach.

Jak zrobić dyniowe ciastka?

Przepis na ciastka jest bardzo prosty. Wystarczy przygotować część mokrą i suchą, a następnie je wymieszać. Ciastka piecze się ok. 12 minut – ale wiele zależy od piekarnika, więc po ok. 10 minutach pieczenia dobrze jest już kontrolować ciasteczka.

Z podstawowym przepisem można eksperymentować i dodać do ciastek ulubione dodatki. Najbardziej pasują do nich wszelkie przyprawy korzenne. Możesz też dodać kakao, jednak wówczas dodaj odpowiednio mniej mąki. Do ciasta możesz dorzucić drobno także kawałki czekolady.

Gotowe ciasteczka możesz udekorować lukrem i posypać cynamonem oraz orzechami czy pestkami dyni. Możesz też ozdobić polewą czekoladową albo podać je posypane cukrem pudrem. Świetnie smakują też bez żadnych dodatków. Miękkie, dyniowe ciasteczka można zabrać do pracy, szkoły i na jesienną wycieczkę. Doskonale smakują w towarzystwie czarnej kawy.

Przepis: Miękkie ciasteczka dyniowe Jesienne ciasteczka o korzennym aromacie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 12 min. Liczba porcji 20 Składniki pół kostki masła

1 szklanka puree z dyni

2 szklanki mąki pszennej

150 g drobnego cukru

1 jajko

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżeczki cynamonu lub przyprawy do piernika

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotuj mokre składnikiZmiksuj lub utrzyj masło (powinno być miękkie) z cukrem na puszystą masę, dodaj jajko, wanilię i puree dyniowe. Utrzyj lub zmiksuj na gładko. Wymieszaj składnikiWymieszaj mąkę, cynamon, proszek do pieczenia i sól w osobnej misce. Następnie wymieszaj razem składniki suche i mokre. Piecz ciasteczkaRozgrzej piekarnik do 180 st. Celsjusza. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Nakładaj łyżką porcje ciasta. Piecz ciasteczka ok. 12-15 min. Gotowe ciastka możesz udekorować lukrem lub czekoladą.

Czytaj też:

Co zrobić z dyni? 6 wyjątkowych przepisów, w tym jeden tylko dla dorosłychCzytaj też:

Trzy pomysły na zdrowe koktajle ze śliwek. Idealne na śniadanie