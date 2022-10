Opieńki w sosie pomidorowym. Przepis na pyszne danie na zimę

Opieńki to grzyby wyjątkowo smaczne i mają jeszcze jedną zaletę: kiedy już znajdziesz opieńki, zwykle jest ich dużo. Jeśli nie masz pomysłu co zrobić z tymi grzybami, podpowiadamy: opieńki w sosie pomidorowym.

Opieńki – co to za grzyby?

W Polsce występuje pięć gatunków opieńki. Najpopularniejsze i najczęściej występujące z nich to opieńka miodowa (Armillaria mellea) oraz opieńka ciemna (Armillaria ostoyae). W starych atlasach grzybów można spotkać się z jednym określeniem na każde z nich, często mylą je też sami grzybiarze. Nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ oba gatunki są jadalne. Są to grzyby blaszkowe, więc początkujący grzybiarze często boją się je zbierać. Na pierwsze zbiory tych grzybów warto pójść z kimś doświadczonym. Warto – bo to grzyby uznawane za wyjątkowo smaczne. Kulinarnie można je wykorzystać na wiele sposobów. Można je marynować, zrobić z nich zupę czy sos. Większe opieńki można wykorzystać do zrobienia wegańskich flaczków.

Do czego wykorzystać opieńki w sosie pomidorowym?

Opieńki w sosie pomidorowym są wyraziste w smaku. Mogą być oryginalną przekąską na przyjęciach, można je położyć na kanapkach, świetnie pasują do mięs i pieczonych warzyw. Są dobrym dodatkiem do obiadu.

Opieńki w pomidorach – jak zrobić?

Jeśli robisz opieńki w sosie pomidorowym, znajdź swoje idealne proporcje na pomidorową zalewę. Na podane proporcje możesz dodać więcej octu (jednak nie więcej, niż pół szklanki). Jeśli smak jest zbyt ostry, dodaj więcej cukru. Jeśli lubisz korzenne smaki, możesz doprawić zalewę goździkami i odrobiną cynamonu. Jeśli wolisz pikantne smaki, dopraw zalewę ostrą papryką.

Przepis: Opieńki w sosie pomidorowym Grzyby pasteryzowane w pomidorach to dobry pomysł na domowe przetwory. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki ok. 1,5 kg opieńków

szklanka oleju (np. dobrej jakości rzepakowy)

ok. 1/3 szklanki octu

słoiczek koncentratu pomidorowego (ok. 200 g)

5-6 łyżek cukru

3-4 cebule

ziele angielskie, liście laurowe, sól, pieprz Sposób przygotowania Przygotuj grzybyOpieńki oczyść i zostaw same kapelusze. Gotuj w osolonej wodzie ok. 10 minut i odcedź. Przygotuj sosCebulę pokrój dowolnie i zeszklij na części oleju. Dodaj ziele angielskie, liść laurowy i pozostałe składniki zalewy. Dopraw solą i pieprzem. Gotuj chwilę i dodaj do sosu grzyby. Zamieszaj dokładnie. Nakładaj do słoikówGorące grzyby z sosem nakładaj do wyparzonych słoiczków. Zakręć i pasteryzuj ok. 20 minut.

