Jesienią warto jeść rozgrzewające potrawy. Wypróbuj ten przepis na zupę

Gdy robi się chłodno i wilgotno, organizm łatwo ulega wychłodzeniu. Aby nie narazić się na infekcje, warto wzmocnić naturalną odporność i zadbać o odpowiednią dietę. Do grupy produktów o działaniu rozgrzewającym zaliczane są m.in.: dynia, cebula, czosnek, papryka, soczewica, pasternak, fasola.

Dlaczego jesienią warto jeść potrawy z dyni?

Dietetycy zalecają, żeby w jesienne dni do jadłospisu włączyć potrawy z dyni. Podkreślają, że dynia jest lekkostrawna, zawiera szereg witamin i mikroelementów, a dodatkowo świetnie komponuje się z rozgrzewającymi przyprawami. Zupa z dyni z dodatkiem kurkumy postawi na nogi każdego, kto ma za sobą ciężki dzień. Dodatek cukinii nie tylko wzbogaca smak, ale też pozwala zadbać o sylwetkę. Cukinia ma niską zawartości skrobi i minimalną ilość kalorii, co czyni ją idealnym elementem diety odchudzającej. Warzywo jest bogatym źródłem witaminy C, znanego antyoksydantu, który wspiera pracę układu odpornościowego i chroni przed wieloma chorobami. Dodatek cebuli to również źródło antyoksydantów, cynku, żelaza, krzemu czy magnezu, które wzmacniają barierę immunologiczną, chroniąc organizm przed działaniem wirusów i bakterii.

Rozgrzewające przyprawy

Jesienne dania warto wzbogacać przyprawami, które działają rozgrzewająco. Należą do nich m.in. kurkuma, gałka muszkatołowa, imbir, cynamon czy goździki. Podobne działanie mają też zioła takie jak kolendra, bazylia, kardamon czy żeń-szeń. Dietetycy wskazują, że kurkuma niszczy chorobotwórcze bakterie, wirusy oraz grzyby, a zawarta w niej kurkumina posiada zdolność do aktywacji receptora witaminy D, która jest niezwykle istotna przy zwalczaniu infekcji.

Wypróbuj przepis na rozgrzewający krem z dyni i cukinii z chipsami z salami

Przepis: Krem z dyni i cukinii z chipsami z salami zupa krem z dyni i cukinii Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki ½ dyni Hokkaido lub innej

1 mała cukinia

1 ziemniak

800 ml wywaru warzywnego lub drobiowego

1 cebula

2 ząbki czosnku

kurkuma

tymianek

sól i pieprz

kilka plasterków salami lub boczku

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj warzywaDynią, cukinię, ziemniaka kroimy w kostkę. Podsmaż cebulęCebulę kroimy w drobną kosteczkę, smażymy, aż się zeszkli. Następnie dodajemy dynię, cukinię i ziemniaka i podsmażamy około 5-7 min. Pod koniec smażenia dodajemy tymianek, kurkumę, przeciśnięty przez praskę czosnek, sól i pieprz. Ugotuj warzywa i zblendujZalewamy podsmażone warzywa bulionem i gotujemy do miękkości. Na koniec wszystko blendujemy. Podsmaż salamiSalami kroimy w paseczki i smażymy na suchej patelni. Udekoruj talerzKrem z dyni podajemy z kleksem jogurtu naturalnego, pestkami dyni i chipsami z salami.

