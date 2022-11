Jakim sosem zalać zapiekankę? Pomysły na proste sosy do zapiekanek

Po co sos do zapiekanki? Połączy składniki, doda smaku i sprawi, że zapiekanka będzie sycącym daniem, którym naje się cała rodzina. Zapiekanka to idealna potrawa dla osób, które lubią gotować w duchu zero waste, czyli nie chcą marnować żywności. Zapiekankę można zrobić z resztek mięsa z obiadu, ziemniaków, makaronu, dodać do niej niezbyt już ładne warzywa (jeśli nie nadają się już na surówkę, to – pod warunkiem, że nie spleśniały – nawet mocno zwiędnięte możesz dodać do zapiekanki).

Sosy śmietanowe do zapiekanki

Tu nie trzeba ściśle trzymać się przepisów, bo ważne jest to, aby wykorzystać to, co akurat masz pod ręką. Do sosów śmietanowych możesz wykorzystać śmietanę 18 proc., ale możesz też 30 proc. Na 400 g śmietany daj jedno całe jajko plus żółtko, lub 2-3 żółtka (możesz np. wykorzystać żółtka, które zostały po robieniu bezy). Dopraw wszystko solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Możesz też dodać czosnek albo ulubione zioła.

Aby zrobić sos śmietanowo-serowy dodaj do śmietany i jajek starty, żółty ser. Możesz do tego wykorzystać zebrane resztki sera z całego tygodnia. Sosy na bazie śmietany są idealne do zapiekanek z makaronów czy ziemniaków.

Wegański sos pomidorowy do zapiekanki

To jeden z najprostszych sosów do zapiekania. Wystarczy, że masz w domu puszkę pomidorów. Dodaj do niej łyżkę mąki pszennej, sól, pieprz i zioła (np. bazylię lub rozmaryn), zmiksuj na gładko i dodaj do zapiekanki. Sos pomidorowy dobrze pasuje do zapiekanek makaronowych i warzywnych. Prostą i szybką zapiekankę zrobisz wykładając foremkę ciastem francuskim, dodając lekko podgotowane różne warzywa i zalewając wszystko pomidorowym sosem.

Czytaj też:

Czy można jeść pożółkłe brokuły? Te fakty o brokułach cię zaskocząCzytaj też:

Jak kupić dobre ziemniaki? Zwracaj uwagę na oznaczenia