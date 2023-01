Masz ochotę na szare kluski ze skwarkami? Wiemy co zrobić, żeby się nie rozpadły

Szare kluski to doskonały dodatek do mięs w sosie czy pieczeni. Dobrze smakują też polane skwarkami i przyrumienioną cebulą. Przygotowanie tego dania nie jest trudne, zdarza się jednak, że kluski rozpadają się podczas gotowania.

Ważne jest, ile dodasz mąki

Jeżeli szare kluski rozpadają się podczas gotowania, to znaczy, że dodaliśmy do nich za mało mąki. W przepisach podawana jest zwykle tylko orientacyjna ilość mąki, która jest potrzebna do przygotowania tego dania – wskazuje ekspertka.

Wybierz odpowiednią odmianę ziemniaków

Również od odmiany ziemniaków zależy czy ciasto będzie zwarte, czy luźne. Do przygotowania klusek najlepiej użyć „mączyste” gatunki ziemniaków, zawierające dużo skrobi.

Ciasto na kluski musi mieć odpowiednią konsystencję

Na konsystencję ciasta ma wpływ również wielkość jajek, które dodajemy do mąki. Najlepiej więc, mieszając składniki powoli dosypywać mąkę, aż ciasto osiągnie pożądaną gęstość. Jeśli ktoś nie ma wprawy w gotowaniu, powinien najpierw ugotować jedną kluskę. Jeśli się rozpadnie, trzeba dodać jeszcze trochę mąki do ciasta. Na pewno się uda!

Wypróbuj przepis

Przepis: Szare kluski kluski z tartych ziemniaków Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 kilogram mączystych ziemniaków,

1,5 szklanki mąki,

1 duże jajko,

pół łyżeczki soli. Sposób przygotowania Utrzyj ziemniakiObierzcie ziemniaki i zetrzyjcie je na tarce na drobnych oczkach. Następnie połóżcie sito na misce i wyłóżcie je kuchenną ściereczką. Przełóżcie starte ziemniaki na sitko i mocno odciśnijcie. Poczekajcie, aż soki i skrobia spłyną do miski. Przygotuj ciastoPrzygotujcie drugą miskę i włóżcie do niej odciśnięte ziemniaki. Dodajcie jedno duże jajko (lub dwa małe), sól oraz skrobię z ziemniaków. Wsypcie niecałą szklankę mąki i wymieszajcie. Ugotuj kluskiWlejcie wodę do dużego garnka, dodajcie sól i zagotujcie. Zanurzcie łyżkę we wrzącej wodzie i odkrawajcie nią kawałki masy ziemniaczanej na kluski. Po włożeniu kluski do wody, ponownie zanurzcie łyżkę i weźcie kolejny kawałek ciasta. To bardzo ważne – jeśli nie będziecie wkładać łyżki do wrzątku, wówczas ciasto się będzie do niej przyklejać i rozpadać. Włóżcie do garnka tyle klusek, by przykryły one dno. Po 1-2 minutach, przemieszajcie je w garnku. W momencie, gdy kluski wypłyną, zmniejszcie ogień i gotujcie je przez 3 minuty. Podaj danieGotowe kluseczki wyjmijcie łyżką cedzakową na talerz. Dodajcie okrasę z masła i cebuli.

Czytaj też:

Przez te produkty w zimę przybieramy na wadze. Lepiej je ograniczyćCzytaj też:

Czym zastąpić mąkę pszenną? 10 najlepszych zamienników