To trik Francuzek na zgrabną sylwetkę. Dodaj to do kawy i przyspiesz odchudzanie

Kawa dla wielu z nas jest obowiązkowym elementem dnia. Nie tylko świetnie smakuje, ale też – przede wszystkim – doskonale pobudza. Większość osób dodaje do niej jednak bardzo klasyczne dodatki, takie jak na przykład cukier, miód czy mleko. Warto zainspirować się zwyczajami Francuzek, ponieważ one dorzucają do swojej „małej czarnej” coś znacznie ciekawszego. Chodzi o lawendę.

Taka kawa wspomaga odchudzanie

Lawenda to aromatyczny i naturalny dodatek do kawy, który może okazać się również wsparciem w procesie odchudzania poprzez wspieranie trawienia, co pośrednio wpływa na proces odchudzania. Dodatkowo lawenda ma właściwości relaksujące i może wspomagać redukcję stresu, który bywa przyczyną podjadania (co z kolei może prowadzić do zwiększania wagi). Trzeba też pamiętać, że kawa sama w sobie również wspiera spalanie kalorii, przyspieszając metabolizm.

Aby przygotować taki napój, wystarczy zaparzyć szklankę kawy i dodać łyżeczkę suszonej lawendy, którą bez trudu kupisz na przykład w sklepie zielarskim lub przez internet. Następnie podgrzej całość w rondelku przez chwilę. Opcjonalnie możesz też dodać odrobinę miodu – wtedy napój zyska słodszy smak. Zamiast suszonej lawendy możesz użyć też gotowego syropu lawendowego, ale on będzie już bardziej kaloryczny, ponieważ zawiera cukier. Pamiętaj jednak, że kawa z lawendą nie jest cudownym środkiem na odchudzanie, a najważniejszy pozostaje deficyt kaloryczny, zdrowe odżywianie i regularna aktywność fizyczna. Zadbaj też o to, by unikać kalorycznych dodatków do kawy, takich jak na przykład cukier, bita śmietana, słodzone mleko skondensowane czy słodkie syropy.

Jakie jeszcze właściwości ma lawenda?

Lawenda jest także bogata w antyoksydanty, które neutralizują szkodliwe działanie wolnych rodników. Zawiera związki o potencjalnym działaniu przeciwzapalnym, choć większość badań dotyczy jej zastosowania zewnętrznego Jej właściwości uspokajające mogą również poprawić jakość snu i pozytywnie wpłynąć na ogólne samopoczucie. Dodatkowo lawenda wspiera procesy trawienne, przez co poprawia metabolizm, a także łagodzi dolegliwości żołądkowe, takie jak wzdęcia. Koniecznie zobacz też, jakie są inne właściwości lawendy.

