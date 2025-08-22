Dwa ząbki czosnku dziennie? Lekarz mówi, jak poprawi się twoje zdrowie. Spróbuj!

Nasze babcie często wykorzystywały czosnek jako domowe lekarstwo. Miały rację — pomaga on nie tylko na przeziębienie. Poza właściwościami przeciwwirusowymi, przeciwbakteryjnymi i przeciwzapalnymi, jego spożywanie może pozytywnie wpłynąć na nasz organizm także w wielu innych obszarach.

Dlaczego warto jeść czosnek?

Dr Marek Skoczylas w opublikowanym przez siebie nagraniu opowiedział o prozdrowotnych właściwościach czosnku. Okazuje się, że włączenie do diety przynajmniej dwóch ząbków czosnku dziennie może realnie poprawić nasze zdrowie.

Dane ze świata nauki dowodzą, że obniża on poziom cholesterolu oraz trójglicerydów u pacjentów z ich podwyższonym stężeniem – wyjaśnił ekspert.

Dodał, że jest to pierwszy prozdrowotny efekt czosnku, czyli redukcja ryzyka wystąpienia miażdżycy oraz incydentów sercowo-naczyniowych, na przykład zawału serca oraz udaru mózgu. Co więcej, poprzez zmniejszenie ryzyka tworzenia skrzepów, czosnek chroni również przed zakrzepicą żylną. To jednak nie wszystkie jego dobroczynne właściwości.

Czy zdawaliście sobie Państwo sprawę z tego, że czosnek skutecznie zmniejsza ryzyko rozwoju jednej z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych? – zaczął ekspert.

Chodzi o choroby nowotworowe. W tej kategorii – jak zaznaczył lekarz – czosnek ma naprawdę niewielu konkurentów, ponieważ zawarte w nim substancje aktywne, w szczególności allicyna, hamują rozwój komórek nowotworowych we wczesnych etapach.

Ekspert wyjaśnił, że jedna z metaanaliz naukowych dostarcza mocnych dowodów na to, że czosnek może zmniejszać ryzyko rozwoju raka żołądka i raka jelita grubego. Spożywanie czosnku minimalizuje również ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Za przeciwcukrzycowe właściwości czosnku odpowiedzialne są lotne związki siarki, które są zawarte w tej roślinie. Badania wskazują, że czosnek oraz jego ekstrakt zmniejszają insulinooporność oraz pozwalają na lepszą kontrolę powikłań cukrzycowych – wyjaśnił.

Lekarz dodał, że metaanaliza aż siedmiu badań dowodzi, iż spożycie czosnku przynosi efekty w postaci obniżenia glikemii na czczo.

Jak szybko obrać czosnek?

Lekarz pokazał też sposób na to, jak w błyskawicznym tempie obrać kilka lub nawet kilkanaście ząbków czosnku. Wystarczy do tego celu wykorzystać większy słoik, wrzucić czosnek do środka, zakręcić i energicznie potrząsać. W dosłownie kilka sekund większość ząbków czosnku będzie obrana. Koniecznie zobacz też, jaki błąd sprawia, że czosnek traci moc.

Czytaj też:

Co pić zamiast kawy? Dietetyk radzi wybrać ten napój: doda energii i pomoże schudnąćCzytaj też:

Ta wędlina z Biedronki tylko udaje zdrową! Sprawdź skład, zanim znów wrzucisz ją do koszyka