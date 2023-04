Jak zrobić domowe kostki rosołowe? Poznaj dwa sposoby

Kupne kostki rosołowe ze smakiem prawdziwej, domowej zupy równać się nie mogą. Kostka jednak bywa przydatna, kiedy nie masz czasu na długie gotowanie bulionu. Dobra wiadomość jest taka, że kostki rosołowe można zrobić samemu. Podpowiadamy dwa sposoby.

Jak zrobić kostkę z rosołu?

To jeden z najprostszych sposobów: ugotuj rosół drobiowy, wołowy lub bulion warzywny czy grzybowy i zredukuj go nawet dziesięciokrotnie. Co to oznacza? Jeśli masz 2 litry domowego rosołu lub bulionu warzywnego, gotuj go na małym ogniu tak długo, aż zostanie z niego 200-300 ml płynu. To czysta esencja rosołu: jest gęsta i jeśli to bulion gotowany na mięsie, także lekko kleista.

Jeszcze ciepły bulion przelej do foremek na kostki lodu. Ostudź i włóż do zamrażarki. Kiedy kostki zamarzną, przełóż je do szczelnego woreczka lub pudełka, trzymaj w zamrażarce i korzystaj, kiedy potrzebujesz.

Jak zrobić kostkę rosołową z duszonych warzyw?

Aby zrobić gęstą i aromatyczną kostkę warzywną, która będzie pasowała do zup, sosów i pieczeni, potrzebujesz włoszczyznę, cebulę, czosnek i ulubione przyprawy. Do tego masło lub dobrą oliwę. Warzywa (marchew, seler i pietruszkę) zetrzyj na tarce, cebulę i czosnek pokrój drobno. Rozgrzej tłuszcz na patelni, wrzuć najpierw cebule i czosnek, a po chwili resztę warzyw i przyprawy (koniecznie sól i pieprz). Kiedy warzywa zmiękną, zmiksuj wszystko na gładko i przełóż do foremki na kostki lodu. Kiedy masa ostygnie, włóż do zamrażarki.

Do czego wykorzystać domowe kostki rosołowe?

Domowe kostki rosołowe to przede wszystkim świetny dodatek do szybkich zup, ale nie tylko. Dodawaj je do sosów, bigosów, gulaszu, duszonych warzyw, ale też pieczeni. Tym bardziej że domowe kostki można robić w różnych smakach: drobiowe, wołowe, warzywne, grzybowe, rybne. RADA: kostki rosołowe to świetny patent na to, aby nie marnować żywności – rób je wtedy, kiedy zrobisz za dużo rosołu, zostanie ci woda z moczenia czy gotowania grzybów, albo zostaną ci niewykorzystane warzywa.

Czytaj też:

Jak zrobić dobry bulion warzywny? Jest jeden prosty sekretCzytaj też:

Co zrobić z grzybów? Wypróbuj dwa nietypowe przepisy