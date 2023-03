Cebula ratuje zdrowie, jest smaczna i tania. Kto szczególnie powinien ją jeść?

Cebula, która jest jednym z najpopularniejszych warzyw na świecie, uprawianym od czasów starożytnych. Jest również, według badań naukowych, skarbnicą korzystnych dla nas substancji. W ubiegłych wiekach, na statku wypływającym w daleką podróż musiała znaleźć się cebula, chroniła bowiem przed szkorbutem i innymi chorobami. To działanie cebula zawdzięcza dużej zawartość witaminy C, żelaza, cynku i kwasu foliowego. Ta bliska krewna czosnku jest również bogatym źródłem błonnika, pomagającego obniżyć stężenie cholesterolu we krwi i chromu, który może pomagać regulować wahania cukru we krwi, co jest ważne przy cukrzycy i insulinooporności.

Cebula działa przeciwzakrzepowo

Naukowcy uważają, że zawarte w cebuli naturalne substancje roślinne tzw. flawonoidy, stanowią o przeciwnowotworowym, przeciwzakrzepowym i przeciwzapalnym działaniu cebuli. Najcenniejszym z nich są:



(jest jej szczególnie dużo w czerwonej cebuli), która wzmacnia naczynia krwionośne, allicyna, która rozrzedza krew, hamując agregację (zlepianie się) płytek krwi.

Cebula w diecie rozrzedzającej krew

Wiele osób boryka się z zakrzepicą, polegająca na powstawaniu skrzepów w żyłach głębokich, co może prowadzić do udarów i zatorowości płucnej. Oprócz leczenia farmakologicznego warto więc wprowadzić do diety naturalne produkty, bogate w substancje przeciwdziałające zakrzepom, a takim właśnie produktem jest cebula.

Cebula – surowa, pieczona, czy duszona?

Jedną z niezwykłych cech cebuli jest to, że nawet po obróbce cieplnej zachowuje swoje właściwości. Możemy więc ją jeść na surowo, na kanapkach lub dodaną do sałatek, duszoną czy pieczoną. Przy wykorzystaniu cebuli w diecie warto podkreślić fakt, że surowa cebula jest niskokaloryczna. Jedna cebula średniej wielkości to tylko ok. 40 kcal.

Cebuli nie poleca się jedynie osobom ze schorzeniami wątroby czy przewodu pokarmowego. Warto wykorzystać prozdrowotne właściwości cebuli, przyrządzając konfiturę z czerwonej cebuli, która stanowi niezwykle smaczny i oryginalny dodatek do wszelkich kanapek, pasztetów i past.

Wypróbuj przepis na konfiturę z czerwonej cebuli

Przepis: Konfitura z czerwonej cebuli konfitura z cebuli Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 4 duże czerwone cebule

4 łyżki octu balsamicznego lub winnego

4 łyżki cukru

1 łyżka masła klarowanego

1 łyżka oliwy z oliwek

sól do smaku Sposób przygotowania Przygotuj cebulęCzerwoną cebulę obierz i pokrój na plasterki. Uduś cebulę na wolnym ogniuRozgrzej na patelni oliwę i masło klarowane. Dodaj cebulę, ocet winny i cukier i duś na wolnym ogniu ok. 30-40 minut. Dopraw do smaku solą. Wystudź i schowaj do lodówkiPo wystudzeniu przełóż cebulę do szklanego pojemnika i schowaj do lodówki. Używaj jako dodatek do kanapek i tostów.

