Jak zrobić temari sushi czyli „kulki sushi”? Leszek Wodnicki dla „Wprost”

Tu nie są potrzebne maty do rolowania i wprawna ręka. Wystarczy ryż do sushi, ulubione składniki, a do formowania – zwykła folia spożywcza, którą niemal każdy ma w domu. Jak zrobić temari sushi krok po kroku, tłumaczy Leszek Wodnicki.

Co dodać do temari sushi?

– Temari sushi jest bardzo popularne w Japonii, to kulki na bazie ryżu do sushi – mówi Leszek Wodnicki, który ryżowe kulki nazywa też pralinami sushi. Sam ryż wystarczy ugotować według instrukcji na opakowaniu i wymieszać z zalewą podaną w naszym przepisie.

A dodatki? Tu każdy może wybrać to, na co ma ochotę. – Gama dodatków do temari sushi jest bardzo szeroka. Możemy dać tu łososia, ale też halibuta, możemy użyć mięsa, np. polędwicy wołowej, ale głównym bohaterem temari sushi mogą też być warzywa, czyli np. awokado, rzodkiewka i ogórek – wylicza Wodnicki. Dodatkiem do temari sushi może być także japoński omlet tamago (Leszek Wodnicki przygotował tamago dodając do jajek sos sojowy i odrobinę cukru).

Jak podawać temari sushi?

Gotowe kulki sushi można udekorować pastą wasabi i mikroliśćmi lub kiełkami. Kulki podaje się z sosem sojowym, ale to nie jest jedyna opcja. – Można też wykorzystać majonez japoński i dodać do niego odrobinę sosu sojowego, soku z cytryny i miodu – podpowiada Leszek Wodnicki.

Kucharz proponuje temari sushi na wszelkie wieczorne i popołudniowe spotkania przy stole. – Warto zaangażować gości do wspólnego robienia kulek, a potem wspólnej degustacji. Pięknie to wygląda, pięknie się prezentuje i jest dużo prostsze, niż rolowanie sushi. Jeśli ktoś robi temari sushi pierwszy raz, nie należy się przejmować, jeśli kształt nie jest idealny. Ważne jednak, aby kulki nie były zbyt duże – chodzi o to, abyśmy jedną kulkę byli w stanie zjeść na raz – dodaje Leszek Wodnicki.

400 g ryżu do sushi,

Zalewa: 120 ml octu ryżowego, 70 g cukru, łyżeczka soli

Dodatki:

200 g wędzonego łososia

200 g polędwicy wołowej

rzodkiewka

awokado

ogórek

japoński omlet tamago

pasta wasabi

Do podania: sos sojowy

Uszykuj składniki do temari sushi i ugotuj ryż Uformuj ryżowe kulki Ułóż dodatki na kulkach ryżu Przygotuj się do formowania kulek Formuj kulki Udekoruj temari sushi Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy będą pojawiać się cyklicznie (co sobotę) na wprost.pl.

