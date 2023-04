Miodowa marynata do mięs. Idealna do mięsa na grilla

Marynaty do mięs sprawiają, że mięso nabiera głębokiego smaku. Dlatego warto marynować mięso wcześniej – idealnie jeśli uda się to zrobić dzień przed planowanym grillowaniem czy pieczeniem mięsa.

Jaki miód dodać do marynaty na grilla?

Możesz wybierać spośród wielu miodów dostępnych na rynku: od wyjątkowo łagodnego miodu akacjowego czy rzepakowego, bo ostry i wyrazisty miód gryczany. Do mięsa wieprzowego lepiej dodać wyraziste miody, do drobiu sprawdzą się te delikatniejsze. Miód podczas obróbki termicznej karmelizuje się, tworząc charakterystyczną, ciemną glazurę na mięsie.

Jaką musztardę wybrać do marynaty?

Z musztardą jest podobnie jak z miodem. Jest wiele smaków i rodzajów musztardy. Od ciebie i twoich upodobań zależy, czy wolisz ostrą, czy łagodniejszą. Musztarda, niezależnie od tego, którą wybierzesz, dodaje marynacie charakteru i przełamuje słodycz miodu.

Jak marynować mięso na grilla?

Marynata potrzebuje czasu. Wetrzyj ją dokładnie w mięso i zamarynowane mięso odstaw do lodówki na minimum godzinę, a najlepiej na całą noc. Marynata z naszego przepisu świetnie pasuje do drobiu (podkreśli smak piersi z kurczaka czy udek z kurczaka), ale też wieprzowiny (możesz ją dodać do żeberek albo karkówki).

Z przepisem na marynatę możesz eksperymentować i zmieniać składniki wg własnych upodobań. Smak marynaty wzmocni dodatek aromatycznej papryki wędzonej (wtedy możesz pominąć dodatek czosnku). Oryginalnym uzupełnieniem takiej marynaty będzie też ketchup. Na podane w naszym przepisie proporcje wystarczą dwie łyżki dobrego ketchupu.

Przepis: Miodowa marynata do mięs Uniwersalna marynata z miodem i musztardą, idealna do mięs na grilla Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 łyżki musztardy

2 łyżki miodu

4 łyżki oleju

3 łyżeczki sosu sojowego

łyżeczka papryki (słodkiej lub ostrej)

mały ząbek czosnku Sposób przygotowania Uszykuj składnikiOdmierz składniki, czosnek przeciśnij przez praskę lub bardzo drobno posiekaj. Zrób marynatęWymieszaj dokładnie wszystkie składniki. Smaruj marynatą surowe mięso.

