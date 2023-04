Szparagi są teraz najsmaczniejsze. Skorzystaj z ich walorów smakowych i zdrowotnych

Szparagi, czyli jadalna część wieloletniej rośliny o nazwie Asparagus officinalis, od wieków uchodziły za pyszne i luksusowe warzywo, którego wielbicielem był Juliusz Cezar i królowie Francji. W Polsce również znane są już od lat, podawano je na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a nawet jest o nich mowa w Panu Tadeuszu „Po chłodnikach szły raki, kurczęta, szparagi, w towarzystwie kielichów węgrzyna, malagi”. Które warzywo może się pochwalić tym, że pisał o nim sam Adam Mickiewicz?

Dlaczego warto jeść szparagi?

Szparagi są lekkostrawne i niskokaloryczne (100 g ugotowanych szparagów zawiera 22 kcal) są więc dobrym rozwiązaniem dla osób dbających o szczupłą sylwetkę. Mają również niski indeks glikemiczny (IG 15), co czyni je dobrą opcją dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą. Warzywo to zawiera witaminę K, ważną w profilaktyce osteoporozy, kwas foliowy, szczególnie wartościowy dla kobiet w ciąży oraz beta-karoten, dobry dla serca. Szparagi są też źródłem składników mineralnych takich jak potas, wapń i fosfor, których spożywanie jest kluczowe dla zdrowych zębów i kości. Szparagi zawierają również błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie i przeciwdziała nowotworom jelita grubego.

Szparagi zielone czy białe – które lepsze?

Wybór należy od naszych upodobań. Należy wiedzieć, że białe szparagi wymagają obrania przed przygotowaniem, ze względu na twardą i łykowatą skórkę. Szparagi zielone nie wymagają obierania, należy jedynie lekko zgiąć takiego szparaga, a pęknie on w miejscu, gdzie zaczyna się twarda, niejadalna część. Pamiętać należy, że szparagi to warzywo szybko się psujące, dlatego nie należy ich przechowywać dłużej niż 3 dni od chwili zakupu, a przechowujemy je w lodówce, najlepiej ustawione w pojemniku z wodą na dnie.

Jak przyrządzać szparagi?

Przede wszystkim krótko. Starożytni Rzymianie, jeśli chcieli powiedzieć, że coś można szybko zrobić, mówili, że nie potrwa to dłużej niż ugotowanie szparagów. Szparagi powinny bowiem pozostawać po ugotowaniu lekko chrupiące, gdyż są wtedy najsmaczniejsze i nie tracą swych walorów zdrowotnych. Uznaje się, że 5-7 minut to idealny czas dla zielonych szparagów, jeśli chcemy je ugotować lub upiec na grillu. Niektórzy zanurzają szparagi po ugotowaniu w lodowatej wodzie, aby zachować ich piękny zielony kolor. Białe szparagi wymagają ok. 15 minut gotowania. Szparagi stanowią wspaniały dodatek do omletu lub jajecznicy, przepyszne jest risotto ze szparagami czy zupa krem. Można jeść również szparagi na surowo w formie carpaccio, polane oliwą i posypane parmezanem czy jako dodatek do sałatki.

Kto nie powinien jeść szparagów?

Szparagi, ze względu na to, że zawierają związki purynowe, nie są polecane dla osób chorujących na dnę moczanową (podagrę), gdyż zwiększają ilość kwasu moczowego w organizmie i mogą nasilać dolegliwości występujące w tej chorobie. Z tego samego powodu nie są zalecane dla osób chorujących na nerki. Ze względu na dużą zawartość witaminy K, osoby, które przyjmują na stałe leki rozcieńczające krew takie jak warfaryna, powinny skonsultować spożycie szparagów z lekarzem.

