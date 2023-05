Co proponuje brytyjska para królewska na lunch koronacyjny? Poznaj przepis na to danie

Koronacja Karola III i Królowej Kamili odbędzie się w Londynie 6 maja. Równie ważnym wydarzeniem, szczególnie dla zwykłych Brytyjczyków jest Wielki Lunch Koronacyjny, który z kolei będzie celebrowany 7 maja. Ma on na celu zgromadzenie lokalnych społeczności, aby świętować koronację i dzielić się jedzeniem. W Wielkiej Brytanii zaplanowano już prawie 4 tys. takich spotkań mieszkańców, które odwiedzą członkowie rodziny królewskiej.

Co królewska para wybrała na Wielki Lunch Koronacyjny?

Para królewska osobiście już w kwietniu, po konsultacji z królewskim szefem kuchni, Markiem Flanaganem wybrała quiche koronacyjny (ang. Coronation Quiche) na danie, które ma być serwowane na lunchu koronacyjnym. Przepis i tutorial wideo, jak to danie przygotować, zostały udostępnione na oficjalnej stronie rodziny królewskiej royal.uk i na jej kanałach społecznościowych. Danie to opisywane jest jako połączenie chrupiącego, lekkiego ciasta z delikatnym smakiem szpinaku, bobu i świeżego estragonu.

Królewska para stawia na zdrowe odżywianie

To danie symbolizuje też podejście nowych monarchów do kwestii odżywiania, w kraju, gdzie ok. 60 proc. społeczeństwa cierpi na nadwagę lub otyłość. Para królewska stawia na owoce i warzywa, najlepiej ekologiczne i z własnych upraw. Karol był zaangażowany w ideę upraw organicznych w czasach, gdy było to uznawane za nowość, a nawet dziwactwo. Ponad 30 lat temu przekształcił duże obszary Highgrove House, swojej posiadłości na zachód od Londynu w ekologiczne gospodarstwo rolne, zakładając jednocześnie firmę spożywczą dostarczającą żywność ekologiczną do luksusowych sklepów spożywczych. Zyski przeznaczane są na cele charytatywne.

W Wielkiej Brytanii mówi się, że Karol chce być królem „na nowe czasy”, który będzie chciał przekonać Brytyjczyków uwielbiających bekon i frytki do przejścia na zdrową i przyjazną dla klimatu dietę, którą sam stosuje.

Wypróbuj przepis na quiche koronacyjny

Przepis: Quiche koronacyjny przepis na quiche Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 6 Składniki Ciasto:

125 g mąki pszennej

szczypta soli

25 g zimnego masła, pokrojonego w kostkę

25 g smalcu

2 łyżki mleka

lub 250 g gotowego ciasta kruchego

Nadzienie:

125 ml mleka

175 ml śmietany kremówki

2 średnie jajka

1 łyżka stołowa posiekanego świeżego estragonu,

sól i pieprz

100 g startego sera cheddar,

180 g gotowanego szpinaku, lekko posiekanego

60 g ugotowanego bobu lub soi Sposób przygotowania Przygotuj ciastoPrzesiej mąkę i sól do miski, dodaj tłuszcze i rozcieraj mieszankę czubkami palców, aż uzyskasz konsystencję przypominającą okruchy chleba. Dodaj mleko i połącz składniki, aby uzyskać ciasto. Wstaw ciasto do lodówkiPrzykryj ciasto i schowaj do lodówki na ok. 30-45 minut. Rozwałkuj ciastoLekko oprósz blat mąką i rozwałkuj ciasto na okrąg nieco większy niż góra formy do zapiekania, na grubość około 5 mm. daj odpocząć ciastuWyłóż formę ciastem, uważając, aby nie powstały żadne dziury, by nadzienie nie wyciekało. Przykryj foremkę i daj ciastu odpocząć przez kolejne 30 minut w lodówce. Rozgrzej piekarnik do 190°C.Połóż na ciasto papier do pieczenia i obciąż fasolą (lub specjalnymi ceramicznymi kulkami do pieczenia) i piecz przez 15 minut, po czym usuń papier i obciążenie. Zmniejsz temperaturę piekarnika do 160°C. Przygotuj masę do zalania warzywUbij mleko, śmietanę, jajka, zioła i przyprawy. Połącz składnikiNa zapieczonym spodzie rozsyp 1/2 startego sera, nałóż posiekany szpinak, bób i zioła, a następnie zalej płynną mieszanką. Wymieszaj masęW razie potrzeby delikatnie wymieszaj masę, aby nadzienie zostało równomiernie rozłożone, ale uważaj, aby nie uszkodzić ciastka. Posyp seremPosyp pozostałym serem. Wstaw do piekarnika i piecz przez 20-25 minut, do momentu, gdy ciasto będzie gotowe i lekko złote.

