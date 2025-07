Zwykła pasta jajeczna? Dodaj ten owoc i przygotuj się na kulinarne zaskoczenie

Pasta jajeczna należy do grona „klasyków” wśród dodatków do pieczywa. Lata mijają, zmieniają się kulinarne mody, a ona wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Trudno się temu dziwić, bo jest pyszna i prosta w przygotowaniu. Poza tym można ją zrobić na wiele różnych sposobów, dzięki czemu nigdy się nie nudzi. Czasem wystarczy jeden prosty dodatek, by wznieść jej smak na zupełnie nowy poziom. Tymczasem postawiłam na dość nietypowy składnik, który wciąż stosunkowo rzadko gości w polskiej kuchni. A szkoda, bo ma wiele cennych właściwości.

Niecodzienny dodatek do pasty jajecznej

Jajka doskonale komponują się z wieloma różnymi produktami. Tym razem wzbogaciłam je o dość nieoczywisty składnik. Sięgnęłam po znane i lubiane owoce, które większość osób uznaje za warzywa, choć z botanicznego punktu widzenia to duży błąd. „Sekretnym” składnikiem mojej pasty są suszone pomidory. Są nie tylko pyszne, ale i zdrowe. Obfitują w wiele mikroelementów ważnych dla prawidłowej pracy organizmu. Zawierają między innymi potas, magnez, żelazo, wapń, a także witaminy (A, C, E, K). Są źródłem przeciwutleniaczy, w tym likopenu, który jest uznawany za jeden z najsilniejszych antyoksydantów. Związek ten zwalcza wolne rodniki. Zmniejsza ryzyko wystąpienia stresu oksydacyjnego. Łagodzi stany zapalne. Spowalnia procesy starzenia i chroni komórki przed uszkodzeniem. Przeprowadzone badania dowodzą, że może odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych.

Suszone pomidory dostarczają błonnika, który – podobnie jak białko zawarte w jajkach – usprawnia przemianę materii. Usprawnia perystaltykę jelit i zapewnia długie uczucie sytości. Jednocześnie wpływa pozytywnie na mikrobiotę jelit. Stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii bytujących w przewodzie pokarmowym. Tym samym pośrednio wzmacnia mechanizmy obronne organizmu w walce z patogenami. W dodatku reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Zmniejsza też ryzyko wystąpienia różnych schorzeń w obrębie układu trawiennego. Jest ważnym „sprzymierzeńcem” procesu odchudzania.

Przepis: Pasta jajeczna z suszonymi pomidorami To świetny dodatek do kanapek. Świetnie smakuje i syci na długo. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 146 w każdej porcji Składniki 4 jajka

5 suszonych pomidorów

1 łyżeczka chrzanu

1 łyżka majonezu

sól, pieprz

szczypiorek Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJajka ugotuj na twardo. Umyj szczypiorek. Pokrój go na mniejsze kawałki. Posiekaj też drobno suszone pomidory. Łączenie składnikówJajka drobno posiekaj lub zetrzyj j na tarce o drobnych oczkach. Połącz je ze szczypiorkiem i pomidorami. Dodaj chrzan i majonez, Całość wymieszaj. Podawanie pastyPastę podawaj na świeżym pieczywie. Możesz ją również wykorzystać jako farsz, na przykład do jajek.

Rada: Pastę przechowuj w lodówce, nie dłużej niż 2-3 dni.

Co jeszcze można dodać do pasty jajecznej?

Suszone pomidory to niejedyny składnik, jakim można wzbogacić pastę jajeczną. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć również po inne składniki, na przykład oliwki, cebulę, fetę, twarożek, mozzarellę, szczypiorek czy orzechy włoskie. Możliwości jest wiele. Dlatego nie warto ograniczać się wyłącznie do jednego zestawu produktów.

Czytaj też:

Czy nabiał faktycznie wywołuje stany zapalne w organizmie? Zobacz, co mówi lekarkaCzytaj też:

Te domowe lody à la magnum zrobisz z 5 składników. Są 1000 razy lepsze niż sklepowe