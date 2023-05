Syrop z pędów sosny bez gotowania. Sprawdzony przepis

Sposoby na syrop z pędów sosny są dwa: można je gotować w wodzie, a następnie odcedzony wywar zmieszać z cukrem i znowu gotować aż do pożądanej konsystencji. Uzyskasz wtedy ciemny syrop o charakterystycznym smaku. Druga metoda nie wymaga gotowania, a syrop, który powstaje, jest jasny i ma wyczuwalny świeży, sosnowy aromat. Taki syrop jest też bogaty w witaminę C, w przeciwieństwie do jego gotowanej wersji. Jak zrobić syrop z pędów sosny bez gotowania?

Syrop z sosny bez gotowania

Kluczem w przygotowaniu tego syropu są cierpliwość i dokładność. Cierpliwość, bo robi się go nawet kilka tygodni, a dokładność jest niezbędna, aby pędy sosny nie spleśniały. Zebrane młode pędy sosny należy delikatnie oczyścić, można je pokroić na mniejsze kawałki.

Czy z pędów sosny trzeba ściągać brązowe łuski? Są dwie szkoły: jedni to robią, inni łuski zostawiają (syrop i tak się przecedza). Trzeba jednak wiedzieć, że łuski dodadzą syropowi niejednokrotnie dość mocno wyczuwalnego smaku terpentyny. Jeśli zależy ci na delikatniejszym smaku, usuń łuski.

Na ten syrop nie podaje się proporcji, jak w tradycyjnych przepisach. Potrzebny jest czysty, wyparzony szklany słój. W takim słoju układa się warstwę pędów, którą zasypuje się obficie cukrem, kolejną warstwę pędów i cukru i tak do zapełnienia naczynia. Cukru musi być dużo i musi dokładnie pokrywać pędy, w przeciwnym razie syrop może spleśnieć i wtedy nadaje się tylko do wyrzucenia. Jeśli syrop będzie przeznaczony tylko dla dorosłych – kolejne warstwy przed dodaniem cukru można spryskać spirytusem.

Słoja nie zakręca się szczelnie i odstawia w słoneczne miejsce. Pędy puszczają sok wolno, syrop zwykle jest gotowy po 2-3 tygodniach. Słoikiem w trakcie robienia syropu można potrząsać, w razie potrzeby dosypać więcej cukru. Po tym czasie należy syrop zlać do czystych słoiczków lub butelek. Ze względu na dużą ilość cukru taki syrop nie wymaga dodatkowej pasteryzacji. Najlepiej przechowywać go w ciemnym i chłodnym miejscu.

Jak używać syropu z sosny?

W ramach profilaktyki mówi się o łyżce dziennie. Takim syropem można np. słodzić herbatę lub po prostu rozcieńczyć go z wodą. Ale syrop z sosny z powodzeniem może zastąpić takie produkty jak syrop z agawy, miód czy inne słodzidła. Świetnie pasuje do deserów, można nim dosładzać owsiankę czy polać naleśniki.

Nalewka na pędach po syropie z sosny

Słodkich od cukru pędów nie trzeba od razu wyrzucać. Wiele osób robi na nich zdrowotną nalewkę sosnową i my taką opcję też polecamy. Pędy po zlaniu syropu wystarczy zalać wódką i odstawić na kilka tygodni.

