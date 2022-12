Który miód jest zdrowszy: wielokwiatowy czy lipowy? Jeden na odporność, drugi po chorobie

Miód w sezonie zimowym stanowi jeden z produktów wzmacniających odporność i wspomagających zachowanie dobrego zdrowia. Jeśli chcemy zwiększyć szanse na to, że nie zachorujemy, powinniśmy wiedzieć, po jaki miód sięgać. Który z dwóch najpopularniejszych miodów: wielokwiatowy czy lipowy lepiej wspomaga odporność?

Miód wielokwiatowy czy lipowy?

Obydwa miody są zdrowe i bogate w składniki odżywcze. Jeśli chcemy wspomóc organizm w sezonie infekcji i zmniejszyć ryzyko chorób wirusowych, powinniśmy sięgać po miód wielokwiatowy. Ma on bardziej różnorodny skład niż miód lipowy, wzmacnia funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, dzięki czemu może zabezpieczać je przed infekcjami. Warto podawać go głównie dzieciom, które uczęszczają do przedszkola, gdzie są podatne na występowanie infekcji.

Miód wielokwiatowy może również wzmocnić organizm w przypadku przemęczenia oraz pomóc mu przywrócić równowagę po leczeniu antybiotykami. Dobrze mieć go w kuchni i regularnie dodawać do herbaty czy napojów rozgrzewających.

Na co pomaga miód lipowy?

Nie oznacza to jednak, że miód lipowy jest mniej wartościowy. Pozyskiwany z kwiatów lipy świetnie rozgrzewa organizm w czasie przeziębienia. Jeśli już cierpimy na jakąś infekcję, dobrze jest wspomagać się lipą, która działa napotnie, wspomagając usuwanie z organizmu drobnoustrojów. Miód lipowy ma także właściwości przeciwzapalne, może zatem wspomóc organizm w walce z infekcją, a także obniżyć gorączkę.

Miód lipowy najlepiej jest dodawać do herbat oraz do ciepłej wody. Można również spożywać łyżeczkę miodu na czczo, by przyspieszyć powrót do zdrowia. Miód ten działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, dlatego to dobry sposób na walkę z infekcją.

