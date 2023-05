Czy pędy sosny trzeba myć przed obróbką? O tym warto wiedzieć

Najważniejsze zasady dotyczące zbierania młodych pędów sosny są dwie: po pierwsze należy je zbierać z dala od źródeł zanieczyszczeń (to np. drogi, centra miast) i po drugie, nie wolno ich pozyskiwać z terenów Lasów Państwowych, bo może się to skończyć mandatem.

Jak zbierać pędy sosny?

Należy odłamywać młode przyrosty. Robi się to bardzo łatwo, jednak koniecznie załóż na zbiór pędów rękawiczki – ta część sosny wydziela mnóstwo żywicy, która brudzi ręce i trudno je potem doszorować. Nie wolno ogałacać z pędów pojedynczych drzew. Najlepiej zbierać pędy z wielu drzew, tak aby żadne z nich nie ucierpiało zbyt mocno. Pamiętaj, że pędy to nowe przyrosty, dlatego też rwij nie tylko z kilku drzew, ale też staraj się nie zrywać wszystkich pędów z jednej gałęzi.

Czy trzeba myć pędy sosny?

Nie ma tu jednej reguły i są dwie szkoły. Jedni płuczą pędy, inni oczyszczają je jedynie ręcznie, aby np. nie było w nich owadów. Jeśli płuczesz pędy sosny, umyj je delikatnie pod bieżącą wodą i rozłóż, aby obeschły. Na pędach, zwłaszcza tych bardzo młodych, są brązowe łuski – co z nimi zrobić? Tu również są dwie szkoły. Jedni zostawiają, inni ściągają. Trzeba jednak wiedzieć, że łuski zmienią smak syropu czy nalewki i dadzą tym wyrobom lekko terpentynowy posmak. Jest on wyczuwalny i nie każdemu odpowiada. Jeśli zależy ci na delikatniejszych smaku, pozbądź się łusek (robi się to łatwo, wystarczy przejechać palcami o pędzie i ściągnąć łuski).

WAŻNE: Jeśli w swoich przetworach wykorzystujesz również męskie kwiaty sosny (to ta część, która pyli na żółto) nie myj ich. Woda wypłucze to, co w nich najcenniejsze, czyli pyłek. Kwiaty można mieszać z pędami, robiąc nalewkę czy syrop. Można także zrobić lecznicze nalewki z samych kwiatów.

Jak przyspieszyć robienie syropu?

Aby pędy sosny szybciej puściły sok, można je przed włożeniem do słoja pokroić i lekko ugnieść. Ta metoda sprawdzi się w przypadku robienia syropu z zasypywanych cukrem pędów. Słoik z zasypanymi cukrem pędami dobrze jest postawić w słonecznym miejscu. To również sprawi, że pędy zaczną szybciej puszczać sok. Syrop z pędów możesz zrobić na dwa sposoby: surowy (wymaga więcej czasu) i gotowany (zrobisz go w jednej wieczór).

Czytaj też:

