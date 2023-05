Domowy syrop z kwiatów akacji. Dobry do herbaty, pomoże przy problemach z nerkami

Kwitnące na biało i odurzające zapachem robinie akacjowe to jeden z symboli późnej wiosny. Akacjowe kwiaty nie tylko pięknie wyglądają, ale są też jadalne. Ceni się nie tylko za smak, ale też za właściwości lecznicze.

Jakie właściwości mają kwiaty robinii akacjowej?

O właściwościach robinii akacjowej pisze dr Henryk Różański, znany polski fitoterapeuta. Akacja ma działanie moczopędne i rozkurczowe na mięśnie układu moczowego i pokarmowego. Pomaga też oczyścić organizm ze szkodliwych produktów przemiany materii. Napary z kwiatów robinii akacjowej zadziałają uspokajająco i rozluźniająco. W medycynie naturalnej specyfiki z robinii akacjowej zaleca się przy stanach zapalnych układu moczowego, kamicy moczowej, dnie moczanowej, nadciśnieniu i podaje się je na wzmocnienie.

Jak wykorzystać kwiaty akacji?

Kwiaty akacji są wdzięcznym produktem do wykorzystania w kuchni. Najbardziej popularne jest ich smażenie w cieście naleśnikowym – wystarczy maczać całe baldachy akacjowe w cieście i smażyć w tłuszczu. Potem wystarczy odsączyć, posypać cukrem pudrem i oryginalny, ale prosty deser gotowy. Świeże kwiaty akacji można także dodać do owsianki. Z suszonych kwiatów akacji przyrządza się napary, można je także dodawać do mieszanek herbat.

Jak zrobić syrop z kwiatów akacji?

Syrop z kwiatów akacji do świetny dodatek do herbaty, deserów, czy po prostu do picia rozcieńczony wodą. Jego zrobienie jest bardzo proste i przyrządza się go podobnie jak inne syropy kwiatowe. Proporcje na ok. 70-100 kiści kwiatów robinii to: litr wody, kilogram cukru, sok z 1 cytryny.

Wystarczy zagotować syrop z cukru z dodatkiem soku z cytryny i gorącym zalać kwiaty. Chodzi o to, aby syrop zakrył kwiaty (w razie potrzeby można je docisnąć, lub zrobić więcej syropu). Zalane gorącym syropem kwiaty trzeba odstawić na dobę. Po tym czasie przecedzić, zagotować i rozlać do czystych słoików lub butelek. Można pasteryzować ok. 15 minut, ale ze względu na dużą zawartość cukru zwykle nie jest to konieczne.

