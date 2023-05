Dlaczego warto pić napar z liści laurowych? Wystarczy szklanka dziennie, by zauważyć efekty

Napar z liści laurowych nie jest popularnym napojem, jednak warto go przygotować ze względu na niezwykle ciekawy aromat oraz wiele właściwości zdrowotnych. Jego picie może pomóc zrzucić zbędne kilogramy – często stosuje się go w kuracjach oczyszczających organizm, ale to nie wszystko. Regularne sięganie po taką herbatkę wspomoże też pracę wątroby i obniży cukier. Zrobicie go w naprawdę prosty i szybki sposób.

Właściwości naparu z liści laurowych

Napar z liści laurowych jest popularnym napojem na przykład w Chorwacji, gdzie te podłużne listki mogą być zrywane prosto z drzewka, na którym rosną, czyli wawrzynu. Następnie suszy się je i stosuje, by dodać potrawom niezwykłego aromatu. Robi się z nich też specjalną herbatkę, której smak może być mniej lub bardziej intensywny, w zależności od ilości użytych liści. Taki napar z liści laurowych może pomóc na szereg dolegliwości, między innymi:

obniża poziom cukru we krwi,

wspomaga odchudzanie (pobudzając układ trawienny),

poprawia trawienie,

oczyszcza organizm z toksyn,

wspomaga pracę nerek oraz wątroby,

łagodzi ból brzucha,

pomaga przy niestrawności,

obniża szkodliwy cholesterol,

działa dobroczynnie podczas zapalenia dziąseł i infekcji jamy ustnej,

uśmierza ból związany z reumatyzmem.

Napar z liści laurowych – przeciwwskazania do picia

Mimo dobroczynnego działania naparu z liści laurowych – nie każdy powinien po niego sięgać. Pacjenci z cukrzycą, zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz osoby starsze powinny skonsultować zamiar picia takiego naparu z lekarzem. Ostrożność powinni zachować też ci, którzy przyjmują leki, ponieważ może wystąpić interakcja między listkami wawrzynu a substancjami znajdującymi się w lekach. Napar nie powinien być także podawany dzieciom. Z uwagi na brak badań, które wykazałyby ewentualny wpływ picia tego napoju na płód i rozwój dziecka – nie zaleca się jego spożywania także kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią.

Jak przygotować herbatę z liści laurowych? Przepis

Przygotowanie naparu z liści laurowych jest bardzo proste – wystarczy, że zalejecie ok. 5 gram pokruszonych listków wrzącą wodą. Całość możecie gotować jeszcze przez 5 minut. Wtedy uzyskacie wywar, który będzie bardziej intensywny w smaku, a jego właściwości – mocniejsze. Następnie odcedźcie napój i przestawcie w chłodne miejsce na kilka godzin. Taką „herbatkę” powinno się popijać małymi łykami w ciągu dnia. Nie należy jednak pić więcej niż 1 szklankę dziennie, a cała „kuracja” nie powinna trwać dłużej, niż trzy dni. Po tym czasie wskazana jest co najmniej tygodniowa przerwa.

