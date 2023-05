Zrób taką sałatkę na przyjęcie, a wszyscy będą prosić o przepis! Sałatka tabbouleh to hit lata

– Zrobiłem taką sałatkę, kiedy moja żona szła na baby shower swojej znajomej. Wszyscy byli zachwyceni i teraz wszystkie koleżanki proszą o przepis – śmieje się Leszek Wodnicki. I podkreśla, że sałatka tabbouleh (wymawia się „tabuli”) idealnie sprawdzi się na letnie przyjęcia.

Jak zrobić sałatkę tabbouleh?

Sałatka tabbouleh jest bardzo popularna w takich krajach, jak Liban i Maroko. – Jej najważniejsza zaleta to świeżość. Mamy tu kaszę bulgur, którą wystarczy zalać wrzątkiem, ważne, żeby woda była lekko osolona – mówi Leszek Wodnicki. – Bohaterem jednak jest tu natka pietruszki. Dużo pietruszki! – dodaje. Smak wszystkiego równoważy mięta. Wodnicki podpowiada, aby pokrojone pomidory odsączyć na sitku. – Inaczej będą puszczać zbyt dużo soku, a ta sałatka najlepiej smakuje, kiedy jest sypka – mówi.

Owoc granatu smakuje i dodaje koloru

Leszek Wodnicki zdecydował się na dodatek granatu do swojej sałatki. – Widzę, że wiele osób lubi owoc granatu. Pestki przyjemnie chrupią, mają rewelacyjny smak, no i ten kolor! Warto też przypominać, że granat jest bardzo zdrowy. W wielu przepisach na tabbouleh znajdziecie jednak w jego miejsce ogórka. Ja próbowałem robić zarówno z ogórkiem, jak i z granatem i jednak opcja z granatem zdecydowanie wygrywa – mówi Leszek Wodnicki. Kaszę bulgur można w przepisie ewentualnie zastąpić kuskusem. Sałatka w każdej z wersji jest doskonałym dodatkiem do potraw z grilla.

Przepis: Tabbouleh – sałatka z kaszy bulgur Libańska sałatka z kaszy bulgur i natki pietruszki z pestkami granatu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 1/2 szklanki kaszy bulgur

1 duży pęczek natki pietruszki

1/2 pęczka mięty

1 duży pomidor

owoc granatu

1 biała cebula

sok z 1 cytryny

1/2 szklanki oliwy z oliwek

sól Sposób przygotowania Uszykuj składniki Przygotuj kaszę bulgur Posiekaj pietruszkę i mietę Przygotuj pomidory Pokrój cebulę, uszykuj owoce granatu Przygotuj dressing Wymieszaj składniki Dodaj dressing Podaj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.