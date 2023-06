Jedziesz pod namiot lub na piknik? Zrób biwakową owsiankę z kwiatów akacji

Gotowanie w plenerze ma swój urok. Niezależnie od tego, czy pichcisz coś we własnym ogrodzie, robisz grilla za miastem czy może – tak jak ja – lubisz gotować podczas biwakowania. Jedną z takich wypraw za miasto wspominam szczególnie miło właśnie ze względu na odurzający zapach kwitnącej robinii, pod którą rozbiłam namiot. A na śniadanie zjadłam lekką, ale sycącą zupę mleczną z jadalnymi kwiatami akacji.

Jak zrobić owsiankę z kwiatami akacji?

Owsianka, choć może w tym przypadku bardziej zupa mleczna z płatkami owsianymi, to po prostu garść płatków owsianych zalanych gorącym mlekiem (ja do podgrzania wykorzystuję niewielką kuchenkę turystyczną). Ponieważ na swoje wyprawy zwykle chodzę pieszo, zabieram ze sobą mleko w proszku (tradycyjne lub roślinne – tu pełna dowolność). Kiedy płatki owsiane nieco zmiękną, wystarczy do nich dodać garść kwiatów. Dodadzą owsiance niezwykłego aromatu i słodyczy.

Oczywiście taką owsiankę można także zrobić w domu. Warto, bo kwiaty robinii akacjowej, nie tylko pięknie wyglądają i zachwycają słodkim zapachem i delikatnym smakiem, ale są cenione również za swoje właściwości – kwiaty m.in. wspierają zdrowie nerek i uważane są za remedium na obrzęki.

Co jeszcze można zrobić z kwiatów akacji?

Kwiaty akacji można wykorzystać na wiele sposobów, a biwakowa owsianka to tylko jeden z pomysłów. Jednym z najpopularniejszych sposobów na podanie kwiatów, jest usmażenie całych kiści w cieście naleśnikowym – to proste i bardzo efektowne danie. Kwiatami można ozdabiać sałatki, desery, dodawać je do wszelkiego rodzaju słodkich placków.

