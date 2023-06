Tę pastę z ciecierzycy zrobisz w kilkanaście minut. Przepis na hummus idealny

Hummus to po prostu pasta zrobiona z gotowanej ciecierzycy z obowiązkowym dodatkiem tahiny, czyli pasty sezamowej. Ten bliskowschodni przysmak jest dziecinnie prosty do zrobienia. – Wykorzystajcie gotową już cieciorkę ze słoika lub puszki, wtedy zrobienie hummusu zajmie dosłownie chwilę – mówi Leszek Wodnicki. On sam woli cieciorkę ze słoika. – Wtedy widzę, czy ziarna są ładne – tłumaczy.

Nie wylewaj wody po cieciorce

Leszek Wodnicki zwraca uwagę, że wiele osób popełnia błąd, wylewając wodę po cieciorce (to tak zwana aquafaba). – To ten składnik sprawia, że nasz hummus będzie bardzo kremowy. Nie podaję dokładnej ilości w przepisie, tu każdy sam musi zdecydować ile wody wykorzystać, aby jego hummus miał dobrą konsystencję. Trzeba uważać jedynie, aby nie wyszedł za rzadki – radzi kucharz.

Jak zrobić hummus idealny?

– Idealny, czyli kremowy, delikatny, z niewielką ilością czosnku, aby jednak on nie zdominował nam smaku. Podobny hummus robiła znajoma Libanka, która prowadziła u mnie warsztaty kulinarne. Doprawiamy solą, pieprzem, ja dodałem też odrobinę kuminu, konieczny jest sok z cytryny. Mogę też podpowiedzieć, że w sklepach warto szukać mieszanki przypraw libańskich, one również nadają się do hummusu – mówi Wodnicki.

Gotowy hummus należy polać oliwą i posypać natką pietruszki. – Ja lubię zawsze mieć taki hummus pod ręką. Pasuje dosłownie do każdego pieczywa, nawet polskie podpłomyki byłyby tu idealne. Inaczej smakuje hummus z ciabattą, inaczej będzie smakował z chlebkiem arabskim. To danie, które może stać w lodówce, wystarczy wyciągnąć, zjeść na śniadanie albo na lunch, a nawet podać gościom z dobrym pieczywem. Te sklepowe mogą się schować przy domowym hummusie – zachęca Leszek Wodnicki.

Przepis: Hummus idealny Pasta z ciecierzycy. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki słoik ciecierzycy 540 g (waga ciecierzycy po odsączeniu 400 g)

2 łyżki tahiny

1 ząbek czosnku

sok z 1 cytryny

kilka gałązek natki pietruszki

sól, pieprz i kumin do smaku

oliwa z oliwek do polania Sposób przygotowania Odsącz ciecierzycę Zmiksuj składniki Zaserwuj danie

