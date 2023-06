Trwa sezon na młode ziemniaki. Wypróbuj przepis na zdrową przekąskę z ziemniaków

Kaloryczność ziemniaków zależy od sposobu ich przygotowania i dodatków, z którymi spożywamy to warzywo. Ziemniaki nie są tuczące. Młode zawierają mniej kalorii niż „stare”. 100 g gotowanych młodych ziemniaków to 71 kcal, taka sama porcja starych ziemniaków to 87 kalorii. Najlepiej ziemniaki gotować w wodzie lub piec w piekarniku.

Należy pamiętać, że ziemniaki, zwłaszcza młode warto jeść ze skórką, gdyż zawiera dużą ilość witamin i minerałów. Obieranie kartofli może więc znacznie zmniejszyć ich wartość odżywczą. Osobom dbającym o linię, dietetycy odradzają przygotowania z nich klasycznych frytek, gdyż smażenie w głębokim tłuszczu podnosi znacząco ich kaloryczność. Nie zalecają też dodawania do nich masła, boczku, kiełbasy czy zasmażki. Zdrowymi dodatkami do ziemniaków są: zioła: koperek, rozmaryn, szczypior i odrobina oliwy z oliwek. Idealnie smakują też i są zdrowe młode ziemniaki podane z kefirem.

Wypróbuj przepis na ziemniaki z piekarnika

Przepis: Pieczone młode ziemniaczki Danie sezonowe. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 6 średnich młodych ziemniaków

3 łyżki cukru ( może być brązowy )

1,5 l wody

1 łyżeczka papryki słodkiej

pół łyżeczki papryki ostrej

1 łyżeczka tymianku

1 łyżeczka rozmarynu

pół łyżeczki soli

3 łyżki oliwy z oliwek Sposób przygotowania Namocz ziemniaki w wodzie z cukremMłode ziemniaki, myjemy i kroimy w ósemki. Do miski wlewamy wodę i wsypujemy cukier, mieszamy do rozpuszczenia się cukru, następnie wrzucamy ziemniaki i tak pozostawiamy je w wodzie na co najmniej godzinę. Ziemniaki wrzucamy na cedzak, osuszamy i z powrotem wrzucamy do miski. Polej ziemniaki oliwą z oliwekWlewamy oliwę z oliwek i wsypujemy przyprawy z ziołami, całość dokładnie mieszamy i wykładamy na blaszkę od piekarnika, wyłożoną papierem do pieczenia Upiecz w piekarnikuPieczemy 40 minut w temp.200 C, pamiętając o przekładaniu ziemniaków podczas pieczenia. Padaj danieWyjmujemy ziemniaki z piekarnika, przekładamy na talerz. Podajemy z ulubionymi sosami.

Ziemniaki działają korzystnie na zdrowie

W składzie ziemniaków znajdziemy: węglowodany, nieco tłuszczu oraz witaminy i minerały. Warto wymienić tu: witaminę C, która wspiera odporność organizmu i witaminy z grupy B, korzystnie działające na układ nerwowy oraz potas, magnez, fosfor, sód, żelazo oraz cynk. Magnez łagodzi zmęczenie i stres, wapń pomaga utrzymać silny układ kostny, a potas korzystnie wpływa na zdrowie serca. Ponadto błonnik pokarmowy zawarty w tym warzywie reguluje pracę jelit, przyspiesza procesy trawienne i metabolizm oraz chroni przed zaparciami. Ziemniaki są bogate w związki, takie jak flawonoidy karotenoidy i kwasy fenolowe, które neutralizują wolne rodniki. Jak wskazują badania, regularne jedzenie ziemniaków zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę i raka.

