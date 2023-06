Młode ziemniaki są zdrowe i niskokaloryczne. Przygotuj je na obiad z kefirem

Ziemniaki młode łatwo poznać po tym, że mają niewielki rozmiar i cienką i delikatnie łuszczącą się skórkę. Duża zawartość wody sprawia, że zawierają mniej skrobi, a tym samym są znacznie mniej kaloryczne niż „stare” ziemniaki. 100 g młodych ziemniaków to tylko ok. 71 kcal i zarazem 17 g węglowodanów.

„Stare” ziemniaki mają bilans nieco mniej korzystny: 87 kcal i 20 g węglowodanów w takiej samej porcji. Młode ziemniaki należą do warzyw lekkostrawnych, a ponadto zawarty w nich błonnik ułatwia trawienie i powoduje uczucie sytości. Jak wskazują dietetycy, włączenie ich do codziennego menu może pozwolić pozbyć się tkanki tłuszczowej.

Jak jedzenie młodych ziemniaków wpływa na zdrowie?

Młode ziemniaki warto jeść regularnie, gdyż są źródłem wielu cennych witamin składników mineralnych, węglowodanów białka i błonnika. Znajdziemy w nich m.in. witaminę C, witaminy z grupy B, E i K oraz potas, cynk, fosfor, magnez, sód, wapń, żelazo. Zawierają zwłaszcza dużo potasu i dlatego uznawane są za skarbnicę tego pierwiastka (w 100 g ziemniaków znajdziemy go aż 453 mg). Potas korzystnie wpływa na pracę nerek, reguluje ciśnienie krwi, poprawia funkcjonowanie układu nerwowego i pracę mięśni.

Ziemniaki zawierają też specjalny rodzaj skrobi, znany jako skrobia oporna. Nie jest ona rozkładana i w pełni wchłaniana przez organizm. Zamiast tego dociera do jelita grubego, gdzie staje się źródłem składników odżywczych dla pożytecznych bakterii w jelitach. Są też bogate w związki, takie jak flawonoidy, karotenoidy i kwasy fenolowe. Działają one jak przeciwutleniacze, neutralizując wolne rodniki. Zmniejszają tym samym ryzyko wystąpienia chorób serca, cukrzycy oraz nowotworów.

Zastosowanie ziemniaków w kuchni

Ziemniaki są najzdrowsze, gdy gotujemy je ze skórką, bo taki sposób gotowania pozwala im zachować cenne składniki odżywcze. Kaloryczność dań z ziemniaków zależy w dużej mierze od sposobu ich przyrządzenia oraz dodatków, z którymi są serwowane. Dietetycy nie zalecają robienia z nich frytek i smażenia w głębokim tłuszczu. Najlepszym sposobem jest gotowanie, pieczenie warzyw w piekarniku lub grillowanie.

Jeśli natomiast chodzi o dodatki, to zamiast skwarków, czy sosów mięsnych ziemniaki warto pokropić ziemniaki niewielką ilością oliwy z oliwek i przyprawić ziołami. Dobrze komponuje się z nimi świeży koperek, szczypiorek oraz pietruszka. Doskonałym dodatkiem do młodych ziemniaków jest szklanka kefiru. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ten napój oczyszcza jelita. Wystarczy zastosować jednodniową dietę oczyszczającą opartą na kefirze, by stracić kilka kilogramów.

Przepis: Młode ziemniaki z koperkiem i kefirem Zdrowe danie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 1kg młodych ziemniaków

1 garść koperku (umyty i posiekany)

1 garść szczypiokur (umyty i pokrojony drobno)

2-3 łyżki oliwy z oliwek lub masła

sól wg.uznania

1 litr kefiru Sposób przygotowania Przygotuj ziemniakiMłode ziemniaki skrobiemy lub jak skórka dobrze schodzi, tylko myjemy je. Przekładamy do garnka, dodajemy sól i zalewamy je zimną wodą. Ugotuj ziemniakiZiemniaki gotujemy na wolnym ogniu przy lekko uchylonej pokrywce ok. 25-30 minut (można co jakiś czas sprawdzić za pomocą widelca czy już są miękkie, ale tak, żeby się nie rozpadły). Polej ziemniaki tłuszczem i posyp koprekiemUgotowane do miękkości ziemniaki odcedzamy, polewamy odrobiną oliwy z oliwek lub roztopionym masłem. Posypujemy koperkiem i szczypiorkiem. Podajemy ze szklanką schłodzonego kefiru.

