Ten sok to ratunek w upały. Bosacka chwali, ale ostrzega: nie popełnij tego błędu

Fala upałów przetacza się przez Polskę. W tym czasie należy szczególnie zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Jego podstawą powinna być oczywiście woda. Ale to niejedyny płyn, po jaki warto sięgać, gdy żar leje się z nieba. Dobrze sprawdzi się też napój, o którym Polacy często zapominają. A szkoda, bo jest uznawany za jeden z najzdrowszych na świecie. Poza tym doskonale nawadnia i gasi pragnienie. Przypomniała o nim Katarzyna Bosacka w jednym ze swoich najnowszych materiałów udostępnionych w sieci. Przestrzega przy tym przed jednym niepozornym błędem, który na zakupach popełnia bardzo wiele osób.

Jaki sok jest najlepszy na upały?

W upalne dni warto włączyć do diety sok pomidorowy. To naturalny izotonik. Pomaga w nawodnieniu organizmu i uzupełnieniu elektrolitów utraconych wraz z potem (między innymi sodu i potasu). Odgrywają one ważną rolę w przebiegu wielu różnych procesów. Odpowiadają na przykład za regulację ciśnienia krwi, przewodnictwo impulsów nerwowych oraz pracę układu mięśniowego.

Powodów, by sięgać po sok z pomidorów, jest jednak znacznie więcej. Napój ten jest cennym źródłem likopenu – jednego z najsilniejszych znanych przeciwutleniaczy. Związek ten neutralizuje wolne rodniki. Chroni komórki przed uszkodzeniami. Zmniejsza stany zapalne tkanek i wzmacnia odporność. Przeprowadzone analizy dowodzą, że może również obniżać poziom „złego cholesterolu”, a w konsekwencji zmniejszać ryzyko miażdżycy, zawału serca oraz innych chorób układu krążenia. Przypisuje mu się także wysoki potencjał antynowotworowy.

Badania na liniach komórkowych, zwierzętach oraz z udziałem pacjentów wskazują jednoznacznie, że likopen dostarczany z dietą może być wykorzystywany w zapobieganiu i leczeniu raka prostaty, raka jajnika, raka piersi, guzów mózgu oraz chorób układu sercowo-naczyniowego ze względu na swoje wielokierunkowe działanie profilaktyczne – czytamy w artykule „Likopen w chemoprofilaktyce chorób nowotworowych oraz sercowo-naczyniowych”.

Jaki sok pomidorowy warto pić?

Większość osób kupuje soki pomidorowe w supermarketach. Nie wszystkie produkty, jakie znajdziemy na sklepowych półkach, działają tak samo na organizm. Niektóre mogą mu bardziej zaszkodzić niż pomóc. Jak odróżnić dobre wyroby od złych? Przede wszystkim trzeba dokładnie czytać etykiety nabywanych towarów. Spora część osób wciąż jednak tego nie robi. To poważny błąd, który może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jeśli sięgacie po sklepowe soki z pomidorów, zwróćcie uwagę na to, co mają w swoim składzie. Duże znaczenie ma przede wszystkim zawartość soli.

Niektóre soki mają jej naprawdę sporo. Wybierajcie te z mniejszą ilością sodu, najlepiej ok. 0,4-0,5 g/100 ml – radzi Katarzyna Bosacka.

Trzeba pamiętać, że spożywanie dużych ilości soli wywiera negatywny wpływ na organizm. Obciąża nerki, podnosi ciśnienie krwi i pogarsza kondycję naczyń krwionośnych. Te wszystkie czynniki sprzyjają powstawaniu wielu groźnych schorzeń, takich jak na przykład kamica nerkowa, udar mózgu czy niewydolność. Zdaniem ekspertów zalecana maksymalna porcja soli wynosi 5-6 gramów na dobę. Tymczasem nietrudno przekroczyć wskazaną dawkę. Sól znajduje się bowiem w wielu popularnych produktach spożywczych.

