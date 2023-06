W sezonie to idealne warzywo na odchudzanie. Cukinię zjesz na surowo lub zrobisz z niej makaron

Na lokalnych bazarach można wybierać w różnych rozmiarach tego warzywa. Cukinie przybierają coraz bardziej idealne kształty, choć najczęściej spotykane są te przypominające duże ogórki. Ich kolory również są różnorodne – najpopularniejsze są ciemnozielone okazy, ale coraz częściej można znaleźć odmiany jasnozielone, żółte i pomarańczowe. Atutem tego warzywa jest neutralny smak, który po przyprawieniu nadaje potrawie odpowiedniego aromatu.

Wartości odżywcze cukinii

Cukinia jest warzywem, które wspomaga pracę układu trawiennego (odpowiada za to błonnik), krwionośnego (zawartość potasu) i odpornościowego (duże ilości witaminy C). Spożywanie go może obniżyć ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu – zawiera niewiele tłuszczu i sodu. Regularne jedzenie potraw z cukinii poprawia stan skóry – za to odpowiedzialne są kartenoidy, które odmładzają komórki w organizmie. Natomiast duża zawartość wody, ryboflawiny i witaminy A powoduje, że skóra staje się elastyczna.

Przeciętna wartość odżywcza w 100 g cukinii:

wartość energetyczna – 17 kcal,

białko – 1,20 g,

tłuszcz – 0,1 g,

węglowodany ogółem – 3,2 g,

błonnik – 1 g.

Te witaminy zawiera cukinia:

witamina C – 9 mg/100 g,

tiamina – 0,07 mg,

ryboflawina – 0,03 mg,

niacyna (witamina B3) – 0,4 mg,

witamina B6 – 0,09 mg,

foliany – 52 µg,

witamina E – 0,1 mg,

witamina K – 4,3 µg,

beta-karoten – 205 µg,

witamina A – 34 µg.

Składniki mineralne, które zawarte są w 100 g cukinii to m.in.:

wapń – 15 mg,

żelazo – 0,4 mg,

magnez – 22 mg,

fosfor – 32 mg,

potas – 250 mg,

sód – 3 mg,

cynk – 0,30 mg.

Czy cukinia odchudza?

Cukinie są idealnym wyborem dla osób, które chcą schudnąć, ponieważ mają niską wartość energetyczną. 17 kcal na 100 g produktu to bardzo niewiele, zakładając nawet, że zjemy solidną porcję dania z cukinii. Nie przytyjemy, ponieważ to warzywo praktycznie nie ma tłuszczu i w około 95 procentach składa się z wody. Jest łagodne w smaku, w związku z tym podaje się go nawet niemowlętom, po ukończeniu 6 miesiąca życia.

Za tym, że cukinia ma moc odchudzającą, przemawia zawarty w niej błonnik, który przyspiesza przemianę materii i sprzyja redukcji masy ciała. Poza tym chroni przed zaparciami i stanami zapalnymi układu pokarmowego. To warzywo zapewnia uczucie sytości na dłużej, a dzięki temu pomiędzy posiłkami nie sięgamy po kaloryczne przekąski. Cukinia nie powoduje skoków glukozy we krwi i z tego powodu będzie dobrym wyborem dla cukrzyków. I jeszcze jedna ważna sprawa – osobom, które się odchudzają, często brakuje wielu witamin i składników mineralnych. Cukinia ma w sobie ich tak dużo, że uzupełni niedobory, choćby witaminy K i A czy wapnia i potasu.

Czy cukinię można jeść na surowo?

Jak najbardziej. To warzywo świetnie sprawdzi się jako element sałatki (można ją wymieszać choćby z oliwkami, serem feta, szpinakiem czy kukurydzą). Chrupkość cukinii sprawi, że surowe danie zyska na smaku i konsystencji. Jednak przed zjedzeniem surowych warzyw, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim o tym, aby dokładnie umyć je pod bieżącą wodą. Najlepiej obrać je ze skórki (nie jest to konieczne, gdy cukinię przyrządzamy w inny sposób). Jeśli na cukinii widzimy przebarwienia lub ślady zepsucia, pod żadnym pozorem nie wolno jej jeść. A nawet jeśli wygląda dobrze, ale w smaku jest gorzka, również zrezygnujmy z jedzenia takiego warzywa.

W jakiej formie można jeść cukinię?

Osobom, które się odchudzają, polecana jest cukinia duszona, gotowana, pieczona lub grillowana. Można również ją smażyć na niewielkiej ilości oliwy. Świetną opcją jest cukinia w zalewie słodko-kwaśnej. Popularne są zupy z cukinii (można je przygotować w 20 minut), placuszki, szaszłyki, a nawet chipsy.

Dla osób, które się odchudzają, polecany jest makaron z cukinii. Aby przyrządzić takie spaghetti, trzeba wyciąć cienkie pasma obieraczką lub temperówką do warzyw i następnie pokroić je wzdłuż.

Cukinia nadaje się również do przyrządzenia frytek lub zapiekanki.

Bardziej wytworną formą dania będzie faszerowana cukinia – np. innymi warzywa lub kaszą. Cukinię można również przyrządzić na słodko – to dobry składnik deserów i baza do dżemów.

Najpopularniejsze są jednak placki z cukinii, a wersji ich jest wiele.

Polecamy przepis na pyszne placki z cukinią

Przepis: Placki z cukinii z cebulą Placki z cukinii to przepisy na zdrowy, letni obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 średnia cukinia

pół małej cebuli

4 łyżki mąki pszennej

1 łyżka mleka

1 jajo Sposób przygotowania Obierz cukinięCukinię umyj i obierz ze skórki. Następnie zetrzyj na małej tarce i dokładnie odsącz z wody. Pozostaw cukinię na 20 minut, by puściła wodę. Obierz cebulęW tym czasie obierz cebulę i drobno poszatkuj lub zetrzyj na drobnej tarce. Przygotuj plackiMąkę pomieszaj z jajkiem, cukinią i cebulą. Smaż na rozgrzanej patelni aż placki uzyskają złocisty kolor. Podawaj ze śmietaną lub dipem jogurtowo-ogórkowym.

