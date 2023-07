Konfitura z młodych orzechów włoskich jest pyszna i zdrowa. Sprawdź, jak ją przygotować

Orzechy włoskie mają wiele cennych właściwości. Są bogatym źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, wywierają pozytywny wpływ na organizm i pracę narządów wewnętrznych. Obniżają stężenie cholesterolu we krwi i działają ochronnie na układ sercowo-naczyniowy, a co za tym idzie zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy, nadciśnienia czy zawału serca. Młode orzechy włoskie zawierają też duże ilości witaminy C, która wzmacnia układ odpornościowy i wspomaga zwalczanie wolnych rodników odpowiedzialnych za przyspieszenie procesów starzenia.

Czerwiec i przełom lipca to najlepszy czas na zbieranie zielonych orzechów włoskich i przyrządzenie konfitury. Pamiętaj, by zbierać owoce o podobnej wielkości. Dzięki temu ułatwisz sobie proces późniejszych przygotowań. Uważaj na to, jakich naczyń będziesz przy tym używać. Wykorzystaj garnki z grubym dnem wykonane ze stali nierdzewnej. Do mieszania konfitury używaj tylko drewnianych łyżek. Nie zapominaj również, że młode orzechy włoskie mają silnie barwiące „właściwości”, dlatego pracuj przy nich w rękawiczkach.

Zrób domową konfiturę z zielonych orzechów włoskich

Przepis: Konfitura z młodych orzechów włoskich Konfitura z młodych orzechów włoskich Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 260 w każdej porcji Składniki 1 kg młodych orzechów włoskich

1 kg cukru

250 ml wody

5 lasek cynamonu

łyżeczka goździków

10 nasion kardamonu

łyżeczka mielonego kardamonu Sposób przygotowania Zagotuj wodę z cukrem i przyprawamiWlej wodę z cukrem i przyprawami do dużego garnka. Zagotuj ją, regularnie mieszając. Trzymaj na ogniu aż do uzyskania konsystencji syropu. Następnie wyjmij z niego goździki i nasiona kardamonu. Przygotuj orzechyNamoczone wcześniej orzechy pokrój na plasterki o grubości 3 milimetrów. Pamiętaj o założeniu rękawiczek, jeśli nie chcesz się zbytnio ubrudzić. Dodaj orzechy do syropuPokrojone orzechy wrzuć do garnka z syropem i gotuj wszystko na małym ogniu przez około 30-40 minut. Wystudź całość i zblendujPoczekaj aż mieszanka ostygnie. Następnie odłóż trochę orzechów (1/3) do osobnej miseczki. Pozostałą masę dokładnie zblenduj. Przesmaż konfituręDodaj do zblendowanej masy odłożone orzechy i przesmaż całość na patelni aż do uzyskania pożądanej konsystencji (około 30 minut). Zawekuj (opcjonalnie)Gorącą konfiturę przełóż do słoików i zawekuj. Możesz też od razu ją wykorzystać.

Co zrobić, by pozbawić orzechy goryczki?

Orzechy należy moczyć przez minimum tydzień. Najpierw warto je przepłukać, a potem zalać wodą. Trzeba ją codziennie zmieniać. Ten zabieg sprawi, że orzechy stracą gorzki posmak i idealnie nadadzą się do zrobienia konfitury. Ta zaś będzie idealnym dodatkiem do różnego rodzaju deserów, np. gofrów czy naleśników. Można ją też wykorzystać jako smarowidło do kanapek.

Źródło: WPROST, greenscarf.pl, garden.decorexpro.com