Efektowne lody arbuzowe. Ich zrobienie jest dziecinnie proste

Wodne lody arbuzowe to idealny pomysł na letni deser. Można je zrobić na kilka sposobów. My podpowiadamy te, naszym zdaniem, najlepsze.

Jak zrobić lody arbuzowe?

Efektowne lody arbuzowe mają trzy warstwy. Zieloną i białą, które imitują skórkę oraz tę najważniejszą: różową, zrobioną z miąższu arbuza. To ona jest sekretem udanych lodów. Jak zrobić idealne lody z arbuza? My proponujemy, aby najpierw zamrozić arbuza pokrojonego w kostkę (oczyszczonego z pestek). Zamrożone owoce należy zmiksować w blenderze z dodatkiem soku z limonki lub cytryny i ewentualnie dodać cukru lub innego słodzika. Zmiksowane na gładko, zmrożone arbuzy należy przekładać do foremek na lody na patyku lub innych pojemników (można np. zrobić lody w kubeczkach) i mrozić aż stwardnieją.

Lody arbuzowe można też zrobić miksując świeże arbuzy z sokiem z cytryny i cukrem i dopiero tak przygotowaną masę włożyć do zamrażarki. Jednak wówczas warto lody ponownie zmiksować mniej więcej po godzinie mrożenia, aby nie było w nich nieprzyjemnych kryształków lodu.

Jak zrobić zieloną i białą warstwę w lodach arbuzowych?

Zrobienie białej i zielonej warstwy, które będą imitowały skórkę arbuza, jest bardzo proste. Wystarczy wykorzystać do tego homogenizowany serek o smaku waniliowym, albo w wersji mniej kalorycznej – jogurt naturalny. Część zieloną najprościej zrobić dodając do słodkiego serka kilka świeżych liści szpinaku i miksując wszystko na gładko. W pojemnikach na lody należy mrozić warstwy kolejno: najpierw arbuzowa, potem biała, na koniec zielona. Takie lody najbardziej efektownie wyglądają jako lody na patyku. Jeśli nie masz specjalnych foremek do lodów na patyku, wykorzystaj plastikowe kubeczki – podczas robienia lodów po prostu włóż w nie patyczki.

Jak zrobić efekt pestek w lodach arbuzowych?

Aby lody jak najbardziej przypominały kawałek soczystego arbuza, warto zadbać o taki szczegół jak charakterystyczne czarne pestki. Oczywiście zapewne nikt nie ma ochoty na gryzienie prawdziwych pestek w lodach. Niby-pestki można zrobić dodając do masy arbuzowej czekoladowe pastylki albo czarne jagody.

