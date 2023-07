Orzeźwiający sok arbuzowy. Aby go zrobić wystarczy zwykły blender

Sok arbuzowy to świetna opcja dla osób, które mają kłopot z piciem odpowiedniej ilości wody. W końcu arbuz składa się z niej w ponad 90 proc. To też efektowny sposób na podanie arbuza w inny sposób i pomysł na napój na letnie przyjęcia.

Jak zrobić sok z arbuza?

Wystarczy wrzucić do blendera kawałki arbuza (bez pestek) i miksować ok. 30 sekund. I to wszystko! W upalny dzień do tak przygotowanego soku wrzuć kostki lodu i orzeźwiający napój jest gotowy. Jeśli przeszkadza ci konsystencja soku i wolisz, aby napój był rzadszy, wystarczy przecedzić wszystko przez gęste sitko (miąższ, który zostanie, dodaj do jogurtu albo lodowych sorbetów).

Do soku z arbuza można dodać liście mięty, sok z limonki lub cytryny albo sok jabłkowy czy truskawkowy. W wersji dla dorosłych sok z arbuza można także wykorzystać do zrobienia alkoholowych drinków. Niektórzy lubią rozcieńczyć go mocno gazowaną wodą. Jeśli twój arbuzowy sok się rozwarstwi, wystarczy go jedynie energicznie zamieszać.

Dlaczego warto pić sok arbuzowy?

Arbuz jest niskokaloryczny. 100 g tego owocu to zaledwie 30 kalorii. Po arbuzy warto sięgać przez cały sezon i w każdej postaci. Są doskonałym źródłem witamin i minerałów. To między innymi witaminy A, C i witaminy z grupy B, a także potas, magnez, żelazo i wapń. Arbuzy są także źródłem cennego błonnika, są lekkostrawne i wpierają pracę układu pokarmowego. Wymieniając korzyści dla zdrowia wynikające z jedzenia arbuzów, nie sposób nie wspomnieć o likopenie. To on odpowiada za czerwony kolor owocu. Likopen działa przeciwnowotworowo, pomaga zapobiegać chorobom układu krążenia i jest silnym antyoksydantem.

