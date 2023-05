Szpinak to najlepsze warzywo dla waszych jelit. Jeden powód jest kluczowy

Choć niektórym szpinak kojarzy się z niesmaczną „mamałygą” serwowaną w przedszkolu, to aktualnie to warzywo coraz bardziej zyskuje na popularności. Przyrządzone i doprawione w odpowiedni sposób potrafi smakować naprawdę wspaniale. Warto jeść go także ze względu na prozdrowotne właściwości. Nie bez powodu szpinak określa się mianem jednego z najzdrowszych warzyw.

Szpinak wpływa na zdrowie jelit

Jedzenie szpinaku ma bardzo dużo korzyści, jedną z nich są zdrowe jelita. Zawiera witaminy, minerały, a przede wszystkim błonnik, który może przyczynić się do zażegnania problemów trawiennych. Pomaga on w utrzymaniu ruchu układu trawiennego, a także sprzyja regularnym wypróżnianiom, zapobiega też zaparciom i hemoroidom.

W badaniach dieta bogata w błonnik została wskazana jako redukująca ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Co więcej, badacze dowiedli, że jedzenie szpinaku może zmniejszać ryzyko zachorowania na ten nowotwór nawet w przypadku genetycznego obciążenia. Regularne spożywanie szpinaku może więc pomóc w utrzymaniu odpowiedniej ilość błonnika w organizmie.

„Zalecana dzienne spożycie błonnika sugeruje, aby dorośli dążyli do spożycia około 30 gramów błonnika dziennie, a szpinak jest świetnym sposobem, aby zaspokoić tę potrzebę. 100 gramów surowego szpinaku zawiera około 2,2 gramów błonnika, a 100 gramów gotowanego szpinaku zawiera 2,4 gramów błonnika” – mówi Sarah Robbins, gastroenterolog.

Liście szpinaku są też bogate w przeciwutleniacze, które pomagają chronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Są istotne w łagodzeniu stanu zapalnego w jelitach. Szpinak jest również bogaty w witaminę A, a to z kolei sprzyja utrzymaniu zdrowia błony śluzowej jelit. Jest także świetnym wyborem dla osób z zespołem jelita drażliwego oraz innymi zaburzeniami trawienia.

Jakie dobroczynne właściwości ma szpinak?

Szpinak to bogactwo witamin, soli mineralnych i cennych składników odżywczych. Liście szpinaku zawierają między innymi:



Zawartość przeciwutleniaczy w szpinaku sprawia, że regularne spożywanie tego warzywa może chronić przed miażdżycą oraz chorobami nowotworowymi. Z uwagi na dużą dawkę magnezu jest też polecany osobom znerwicowanym i zestresowanym (łagodzi skutki stresu i obniża podatność na niego). Jest on także niskokaloryczny, dlatego świetnie sprawdzi się w przypadku osób na diecie. Potas i witaminy z grupy B mogą z kolei przyczynić się do spalania węglowodanów i tłuszczów, a co za tym idzie – zwiększyć tempo metaboliczne. Ze względu na zawartość folianów, czyli naturalnej formie kwasu foliowego, jest też polecany kobietom w ciąży.

Przeciwwskazania do jedzenia szpinaku

Mimo dobroczynnych właściwości tego warzywa – nie każdy powinien włączyć szpinak na stałe do swojego menu. Ze względu na zawartość kwasu szczawiowego, który może wypłukiwać z organizmu wapń, szpinaku powinny unikać osoby cierpiące na kamicę nerkową. W ich przypadku spożywanie tego warzywa może zwiększyć produkcję złogów w nerkach. Żeby zredukować poziom kwasu szczawiowego w liściach szpinaku, należy je poddać obróbce cieplnej. Osoby ze skłonnością do powstawania kamieni nerkowych nie powinny więc jeść surowego szpinaku, tylko ewentualnie ten przyrządzony na patelni.

