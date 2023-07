Kotlety z bobu są pyszne i zdrowe. Przepis na bezmięsne danie

Ugotowany z odrobiną soli i cukru bób to zdrowa i smaczna przekąska, po którą sięga wiele osób, kiedy trwa sezon na to warzywo. Z jego ziaren można też przyrządzić kotlety, które z powodzeniem zastąpią mięsne danie. Bób jest bowiem bogaty w białko roślinne, błonnik, witaminy i minerały. Kotlety z bobu dobrze komponują się z różnymi dodatkami: warzywami, czy chrupiącą bułką.

Przepis: Kotlety z bobu Zdrowy obiad. Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 8 Składniki 300 g bobu (waga po ugotowaniu i obraniu ze skórek)

2 jajka

5 łyżek panierki panko lub bułki tartej

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka oliwy extra

2 łyżeczki soku z cytryny

1/2 szklanki posiekanej mięty

1/2 szklanki posiekanej młodej cebuli (lub szczypiorku) Sposób przygotowania Ugotuj bóbBób trzeba wrzucić na osoloną wrzącą wodę i gotować do miękkości (ok. 10 - 30 minut, w zależności od tego czy jest młody, czy dojrzały). Przygotuj odpowiednią ilość bobuNależy obrać bób z łupinek i odmierzyć 300 g. Przygotuj pozostałe składnikiW większej misce należy wymieszać 1 jajko z 4 łyżkami panierki lub bułki tartej, dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, oliwę, sok z cytryny, miętę i posiekaną cebulką. Połącz składnikiDodać obrany bób, rozgnieść go widelcem (niekoniecznie dokładnie) i połączyć ze składnikami w misce. Uformuj kotletyKotlety z bobu nie powinny być duże. Po uformowaniu należy obtoczyć je w roztrzepanym jajku i panierce. Usmaż kotletyUsmażyć na oleju z dwóch stron na złoty kolor. Podawać z sosem z jogurtu.

Dlaczego warto jeść bób?

Świeży bób warto spożywać, gdyż jest doskonałym źródłem wielu składników mineralnych m.in.: potasu, wapnia, magnezu, fosforu, żelaza, cynku, kwasu foliowego oraz bardzo potrzebnych nam aminokwasów. Jest także naturalnym źródłem sodu, miedzi. Znajdziemy w nim szereg witamin: C, E, A, oraz z grupy. Ze względu na zawartość żelaza, pożywanie bobu zalecane jest w profilaktyce anemii. Zawarty w bobie magnez wspiera natomiast funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i pomaga obniżyć poziom ciśnienia krwi. Ponadto rozpuszczalny błonnik, który również zawiera to warzywo, pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu we krwi. Daje na długo uczucie sytości, dzięki czemu bób zalecany jest w dietach odchudzających.

Jak ugotować bób?

Bób, chociaż jest zdrowy, nie jest zalecany osobom z problemami trawiennymi, gdyż wywołuje wzdęcia. Jest jednak sposób, żeby nie powodował tych dolegliwości. Przed ugotowaniem należy zalać go gorącą wodą i odstawić na godzinę. Następnie przepłukać warzywo wodą i ugotować do miękkości, wrzucając do świeżej wrzącej wody. Ważne, żeby wodę, w której gotujemy bób posolić chwilę przed wyjęciem z wody (łyżeczka soli na kg bobu). Niektórzy dodają też łyżeczkę cukru, żeby bób był bardziej wyrazisty w smaku.

Uwaga: Kupując bób, wybieraj intensywnie zielone ziarna. Wszelkie brunatne i żółte plamy, które na nich się pojawiają, świadczą o tym, że warzywo jest już stare lub było źle przechowywane.

