Jedz ciemnozielone warzywa codziennie. Efekty będą zaskakujące – możesz pozbyć się migren

Na temat wpływu diet na bóle migrenowe przeprowadzono wiele badań. Kilka lat temu zajmowali się tym m.in. naukowcy z Centrum Medycznego Szpitala Dziecięcego w Cincinnati. Swoimi wnioskami podzielili się podczas American Headache Society w San Diego. Wykazali, że powodem chronicznych migren mogą być niedobory koenzymu Q10, witaminy B2 (ryboflawiny) oraz witaminy D.

W koenzym Q10 bogate są tłuste ryby, kasze, wysokiej jakości oleje, produkty pełnoziarniste i zielone warzywa, takie jak szpinak, brukselka i brokuły. Natomiast witaminę B2 znaleźć można w jajach, awokado, dyni, wątróbce wieprzowej, żółtym serze, twarogach, orzechach i drożdżach. Witaminę D warto czerpać z ryb (np. z łososia, pstrąga czy sardynek), jaj, grzybów i serów.

Niedobory witaminy B12 nasilają bóle głowy

Odkrycie naukowców ze szpitala w Cincinnati potwierdziło kolejne badanie, opublikowane na łamach „International Journal of Clinical Practice”. Wynika z niego, że niedobór w organizmie witamin D oraz B6, a przede wszystkim witaminy B12, nawet o 300 procent zwiększa ryzyko wystąpienia bólów głowy. Dzieje się tak głównie z tego powodu, że niedobory witaminy B12 prowadzą do niedokrwistości, a ta z kolei wywołuje objawy neurologiczne i fizjologiczne. Człowiek czuje się zmęczony, ma problemy z koncentracją i pamięcią, cierpi na bóle i zawroty głowy.

W związku z tym osoby cierpiące na migrenę muszą spożywać dużo produktów zawierających B12. Znajdziemy ją płatkach zbożowych, produktach mlecznych, jajkach, rybach i owocach morza, mięsie (na niedobory tej witaminy często cierpią osoby stosujące dietę wegańską lub wegetariańską).

Ciekawy przypadek 60-latka, który cierpiał na migreny

Do ciekawych wniosków można dojść, analizując badanie, którego wyniki opublikowano na łamach „BMJ Journals”. Wprawdzie analiza dotyczy przypadku jednego pacjenta, ale warto wziąć ją pod uwagę.

Naukowcy z University Health Sciences Center School of Medicine w Nowym Jorku i University of Pennsylvania Perelman School of Medicine w Filadelfii dokładnie obserwowali 60-letniego mężczyznę, który przez prawie 13 lat cierpiał na migreny. Na początku bóle głowy występowały u niego od sześciu do ośmiu razy w miesiącu i trwały do 72 godzin. Następnie bóle głowy przerodziły się w przewlekłą migrenę, która potrafiła trwać nawet 24 dni w miesiącu. Mimo że pacjent pozostawał pod opieką specjalistów, nie pomagały mu żadne konwencjonalne terapie. W końcu mężczyźnie polecono wprowadzenie diety LIFE, czyli Low Inflammatory Foods Everyday.

Dieta oparta była o warzywa liściaste – mężczyzna spożywał ich około 150 gramów każdego dnia. Ponadto wzbogacił swoje menu o owoce, rośliny strączkowe, owsiankę i warzywne smoothie (wypijał nawet 1 l smoothie dziennie). Z diety wyeliminował: olej, tłuszcze i białka pochodzenia zwierzęcego, nabiał, czerwone mięso oraz warzywa bogate w skrobię np. ziemniaki czy kukurydzę.

Migrenowe bóle głowy u pacjenta ustępowały stopniowo. W końcu po trzech miesiącach odeszły w zapomnienie. Co ciekawe, dobry stan mężczyzny się utrzymuje – od 7 lat żyje bez migreny, a jego wyniki (w tym morfologia) są bardzo dobre.

Dieta LIFE dobra na migreny?

Ten przypadek zainteresował neurologów i dietetyków na całym świecie, a o diecie Low Inflammatory Foods Everyday mówi się coraz więcej w kontekście walki z przewlekłymi migrenami.

Podstawą diety LIFE są ciemnozielone warzywa, głównie ze względu na dużą zawartość beta karotenu, potasu, żelaza i witamin z grupy B. Dzięki temu w organizmie zmniejszają się stany zapalne i stres oksydacyjny, który jest źródłem przewlekłych migren.

Produkty, które stanowią bazę diety LIFE to:

ciemnozielone warzywa liściaste (szpinak, kapusta włoska i rzymska, jarmuż, boćwina),

pomidory,

orzechy (np. włoskie),

migdały,

ryby (łosoś, makrela, tuńczyk i sardynki),

owoce (truskawki, jagody, wiśnie i pomarańcze).

Elementem diety LIFE jest również właściwe nawadnianie organizmu – wypijanie minimum 2 l wody dziennie. Zaleca się rozpoczynać dzień od szklanki wody i pełnowartościowego śniadania. Nie można zapominać o wysypianiu się. Osoby, które śpią krótko i nie dbają o higienę snu, częściej zmagają się z bólami głowy.

