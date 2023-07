Tradycyjna surówka z kiszonej kapusty. Jak ją zrobić?

Robi się ją szybko i łatwo, ale kluczem są tu przyprawy i dodatki, które można dobierać w zależności od własnych upodobań. Jak zrobić idealną surówkę z kapusty kiszonej?

Surówka z kiszonej kapusty z marchewką

To najbardziej klasyczna wersja. Zawsze, aby zrobić surówkę z kiszonej kapusty, trzeba najpierw kiszonkę drobno pokroić i odcisnąć z soku. Dodaje się do niej startą marchew, chlust oleju, doprawia solą, pieprzem i koniecznie dodaje sporą szczyptę cukru. Potem wystarczy wymieszać i odstawić na co najmniej 15 minut, aby smaki dobrze się przegryzły i gotowe!

Co dodać do surówki z kiszonej kapusty?

Klasyczną surówkę z kiszonej kapusty można modyfikować i żonglować dodatkami. Do surówki świetnie pasują:

kminek,

kurkuma,

natka pietruszki,

szczypiorek,

cebula,

papryka konserwowa,

ogórki konserwowe,

pieczone buraki.

Jaki olej dodać do surówki z kiszonej kapusty? Może być dowolny olej – często wykorzystuje się tu oleje rzepakowy lub słonecznikowy – ale my szczególnie polecamy dobrej jakości olej lniany. Nie pomijaj dodatku cukru (ewentualnie można zastąpić go odrobiną delikatnego miodu). Cukier nie tylko nieco łagodzi kwaśność kapusty, ale przede wszystkim podbija jej smak – w ramach kulinarnego eksperymentu możesz zrobić dwie porcje surówki, jedną z cukrem i drugą bez. Różnicę wyczuwa się bez trudu.

Do czego podawać surówkę z kiszonej kapusty?

Surówka z kiszonej kapusty to bardzo klasyczny dodatek do obiadu, więc idealnie się sprawdzi w tradycyjnych, polskich obiadach. Podana w towarzystwie smażonych czy pieczonych mięs, doda nie tylko smaku, ale też wesprze trawienie. Kapusta kiszona doskonale pasuje do kotleta schabowego, mielonego, pieczonej golonki, ale też wszelkiego rodzaju ryb: zarówno smażonych, jak i pieczonych. Warto ją też przygotować na przyjęcia przy grillu.

