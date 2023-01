Jak zrobić idealne schabowe? Wypróbuj te triki

Kotlet schabowy to nic innego kotlet panierowany z rozbitego schabu – dziś najczęściej bez kości, choć schabowe można przygotować także z plastrów schabu z kością (jeśli masz możliwość kupienia schabu z kością, warto spróbować – mięso z kością jest bardziej soczyste). Wiele osób ma swoje triki i sposoby na to, aby ich kotlety były jak najlepsze. Warto je wypróbować, aby znaleźć swój przepis na perfekcyjne schabowe.

Jak rozbić kotlety schabowe?

W wielu sklepach mięsnych można kupić już rozbite kotlety schabowe, co bez wątpienia jest wygodą. Aby nie uszkodzić kotletów podczas rozbijania, można je przykryć folią spożywczą lub woreczkiem i dopiero roztłuc.

Czy trzeba moczyć schabowe w mleku?

Moczenie w mleku i cebuli to babciny sposób, aby kotlety były delikatne i soczyste. Ale jest tu jedno ważne zastrzeżenie – mleko powinno być niepasteryzowane, a wszystkie produkty muszą być świeże. Mięso trzyma się w takim mleku nie dłużej, niż 2 godziny. Ten zabieg ma je zmiękczyć. Jeśli nie masz mleka niepasteryzowanego, podobnie zadziała jogurt. Przed smażeniem trzeba kotlety dobrze odsączyć.

Moczenie mięsa nie jest jednak obowiązkowym elementem zrobienia idealnych schabowych. Zwolenników tego sposobu jest zapewne tylu, co przeciwników, więc po prostu warto spróbować i samemu ocenić.

Jak przyprawić kotlety schabowe?

Są dwie szkoły przyprawiania kotletów schabowych. Jedni przyprawiają rozbite mięso inni rozkłócone jajka do panierki. Oba są dobre. Kotlety schabowe przyprawia się prosto: wystarczy jedynie sól i pieprz. Jeśli chcesz nieco podkręcić smak schabowych, możesz posmarować mięso odrobiną musztardy.

Jak zrobić panierkę do kotletów schabowych?

Szkół idealnych panierek do schabowego jest całe mnóstwo. I tu po prostu każdy musi znaleźć swój ulubiony. Podstawą są jajka i bułka tarta, ale można też wykorzystać mąkę pszenną i kaszkę kukurydzianą.

Jajko należy rozkłócić, czyli po prostu rozmieszać energicznie widelcem tak, aby białko i żółtko się połączyło. Niektórzy lekko ubijają jajka (aż pojawi się piana), to sprawia, że panierka jest bardziej puszysta.

Zdaniem wielu kucharzy idealna panierka to połączenie mąki, jajek i bułki tartej. Aby ją zrobić, najpierw obtacza się kotlety w mące, potem w jajku, na końcu w bułce tartej (warto zrobić to dokładnie). Część osób pomija mąkę, ale warto wypróbować ten sposób i samemu poczuć różnicę. Jeśli jesteś wielkim fanem panierki – nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić podwójną panierkę: wtedy czynność powtarza się dwa razy. Najpierw moczysz w jajku, potem w bułce, potem znowu w jajku i w bułce.

Do panierowania można też użyć kaszki kukurydzianej. Po prostu wystarczy nią zastąpić bułkę, albo można kaszkę wymieszać z bułką tartą. Z panierkami można eksperymentować – panierkę do schabowego można zrobić np. z tartego ciemnego pieczywa czy grahamek, z mąki z orzechów, dodać do niej płatki owsiane.

WAŻNE: Aby panierka była chrupiąca, należy kłaść zapanierowany kotlet na gorący tłuszcz od razu. Nie panieruje się kotletów wcześniej, bo to spowoduje rozmoczenie panierki.

Jak smażyć kotlety schabowe?

Tłuszcz na patelni powinien być dobrze rozgrzany, aby kotlety od razu zaczęły się smażyć, a nie gotować. Nie należy też tłuszczu żałować. Patelnia powinna być nim cała pokryta. Kotlety tradycyjnie smaży się na smalcu i warto choć raz tę wersję wypróbować (choć nie jest to najzdrowsze rozwiązanie, to smalec nadaje panierce wyjątkową chrupkość i dodaje smaku). Można kotlety smażyć na oleju rzepakowym, można też do oleju dodać odrobinę masła.

Kotlety schabowe smaży się 2-4 minuty z każdej strony (czas zależy od grubości i wielkości kotletów). Ważne jest, aby nie trzymać kotletów zbyt długo, bo staną się twarde i suche. Kotlety schabowe najlepiej podawać natychmiast po usmażeniu.

Czytaj też:

Jak zrobić pieczony schab i pieczoną karkówkę? Dzięki tym trikom wyjdą idealnieCzytaj też:

Martin Gimenez Castro: „My, w Argentynie, zjadamy całą krowę. Nic się nie marnuje”