Ukraińska sałatka winegret. Genialne połączenie buraków i kiszonej kapusty

Każda ukraińska gospodyni z pewnością zrobi tę sałatkę nieco inaczej, bo tak jak z polską sałatką jarzynową, opcji jest wiele. Czym różni się od naszej sałatki? Przede wszystkim dodatkiem buraków i brakiem majonezu. To bardzo zdrowa i jednocześnie bardzo smaczna wersja tego dania.

Jakie właściwości ma sałatka z buraków i kapusty kiszonej?

To prawdziwa bomba witamin i innych cennych dla zdrowia składników. Śmiało mogą po nią sięgać osoby na dietach odchudzających, bo sałatka pobudza metabolizm. Buraki działają pozytywnie na układ krwionośny, serce i poprawiają pracę mózgu. Zielona pietruszka będzie doskonałym źródłem witaminy C i żelaza, a kapusta kiszona i cebulka wspomogą odporność, co jest szczególnie istotne na wiosnę. Groszek będzie dobrym źródłem białka.

Jak zrobić sałatkę winegret?

Robi się ją dokładnie tak samo, jak polską sałatkę warzywną. Podstawowe różnice to dodatek buraków i oleju zamiast majonezu. Ale skład sałatki można modyfikować według własnych upodobań. Wiele osób zamiast kapusty kiszonej dodaje kiszone ogórki. Z kolei groszek w puszce można zastąpić fasolką z puszki – białą lub czerwoną.

Uważaj z dodatkiem octu – on nada sałatce dodatkowej ostrości. Jeśli chcesz, możesz ten składnik pominąć, ponieważ same kiszonki dają właściwy smak. Jeśli jednak lubisz ostre potrawy, możesz także przyprawić sałatkę łyżeczką ostrej musztardy. Dodatek cukru nieco złagodzi smaki. W oryginalnych przepisach na sałatkę winegret jest zwykle olej słonecznikowy. Nie zastępuj go oliwą z oliwek czy np. olejem lnianym, które są zbyt wyraziste i mogą zmienić smak sałatki. Jeśli nie masz oleju słonecznikowego, zastąp go np. olejem rzepakowym lub winogronowym.

Przepis: Sałatka winegret Jarzynowa sałatka z burakami i kapustą kiszoną. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Ukraińska Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Składniki 3 buraki

3 ziemniaki sałatkowe

szklanka kapusty kiszonej

marchewka

mała cebula

puszka groszku

pęczek natki pietruszki

olej słonecznikowy

ocet jabłkowy, sól, pieprz, cukier Sposób przygotowania Przygoptuj warzywaMarchewkę, ziemniaki oraz buraki ugotuj w łupinach. Buraki gotuj w osobnym garnku, aby nie zabarwiły warzyw. Kapustę kiszoną i natkę pietruszki drobno posiekaj. Zrób sałatkęUgotowane warzywa obierz i pokrój w kostkę. Wymieszaj z kapustą, groszkiem i posiekaną pietruszką. Dopraw olejem, odrobiną octu, solą, pieprzem i odrobiną cukru.

