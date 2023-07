Lecznicza nalewka z wiśni. Prosty przepis na wiśniówkę

Wiśniówka to klasyk wśród tradycyjnych polskich nalewek, choć sposobów na jej zrobienie jest wiele. Jest ceniona przede wszystkim za swoje walory smakowe, ale ma też wiele właściwości zdrowotnych.

Jak zrobić nalewkę z wiśni? Prosty przepis na wiśniówkę

Najprostszy przepis na wiśniówkę? Wystarczą wydrylowane wiśnie, cukier i wódka lub spirytus (jeśli wykorzystujesz spirytus, rozcieńcz go pół na pół z wodą). Możesz wykorzystać proporcje: kilogram wiśni, pół kilo cukru, litr wódki. Ilość cukru można zmniejszyć. Najpierw wydrylowane wiśnie należy zasypać cukrem, odstawić na jeden dzień, aby puściły sok i dopiero zalać alkoholem. Wiśnie w alkoholu trzeba ostawić na miesiąc, potem zlać nalewkę i odstawić jeszcze na 3-4 miesiące.

Nalewkę wiśniową można też zrobić w wersji bardziej wytrawnej. Wówczas należy ograniczyć ilość cukru do minimum, zastąpić go odrobiną miodu, lub zupełnie zrezygnować ze słodzenia. Do wytrawnej nalewki wiśniowej warto dodać kilka listków wiśni, sprawią, że nalewka nabierze bardziej szlachetnego smaku. W zależności od preferencji smakowych nalewkę z wiśni można także robić z dodatkiem rumu czy brandy. Słodkie nalewki można też aromatyzować wanilią.

Owoce po zlaniu nalewki można zostawić – zasyp je cukrem i poczekaj aż puszczą sok. Alkoholowe wiśnie w soku można wykorzystywać do deserów przeznaczonych dla dorosłych (świetnie smakują z lodami, można je dodać do ciast).

Jakie właściwości mają wiśnie?

Wiśnie są cenione przede wszystkim w profilaktyce chorób serca i układu krążenia. Są też ważnym składnikiem diet antynowotworowych. Bogate w przeciwutleniacze pomagają zwiększać odporność i hamują procesy starzenia. Sprzyjają też urodzie i zdrowiu skóry, włosów i paznokci. Wiśnie polecane są także dla łagodzenia objawów menopauzy.

WAŻNE: Nalewki z wiśni nie powinny pić dzieci, kobiety w ciąży i inne osoby, które z różnych powodów nie powinny spożywać alkoholu. Wg wytycznych WHO nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

