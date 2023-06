Zacznij ją robić teraz, a będzie gotowa na Boże Narodzenie. To królowa nalewek

Sekretem tego trunku jest dodawanie kolejno sezonowych owoców. To między innymi dlatego nie ma jednego przepisu na ratafię, bo każdy może wybrać inne owoce. My podajemy ogólne zasady, które pomogą przygotować tę nalewkę. Jeśli zaczniesz teraz, będzie dobra na Boże Narodzenie. Będzie potrzebny duży słój i sporo cierpliwości.

Jak robi się ratafię?

Tłumacząc najprościej: do dużego soja wkłada się sezonowe owoce, dokładając je w kolejności dojrzewania. Za każdym razem uzupełnia się słój alkoholem. Nalewkę zwykle robi się z cukrem, ale można też jej nie dosładzać – wtedy wyjdzie mocno owocowa ratafia wytrawna. Kiedy dołoży się ostatnią partię owoców (zwykle są to owoce typowe dla jesieni, czyli np. gruszki i śliwki), czeka się jeszcze ok. 5 tygodni, zlewa cały płyn i odstawia do Bożego Narodzenia.

Jakie owoce wybrać do ratafii?

Do ratafii doskonale nadają się wszystkie sezonowe polskie owoce. Mogą to być m.in.: truskawki, maliny, jeżyny, wiśnie, porzeczki, brzoskwinie, jabłka, gruszki czy śliwki. Najlepiej przyjąć dla wszystkich owoców jedną miarę: np. po 300 g. Ile rodzajów owoców wybrać do swojej nalewki? Tu też nie ma żadnej reguły. Sugerujemy, aby było to minimum pięć różnych owoców. Niektórzy, robiąc ratafię, kierują się ich kolorem i robią nalewkę np. tylko z czerwonych owoców. Do ratafii można dodawać także suszone owoce oraz migdały.

Ile cukru dodać do ratafii?

I tu znowu powtórzymy: nie ma jednej reguły. Jeśli robisz ratafię pierwszy raz, można przyjąć, że to ok. 3 łyżek cukru na 300 g owoców. Jeśli jednak wolisz bardzo słodkie nalewki, może być więcej. Kiedy dodać cukier do nalewki? Tu też jest kilka sposobów. Można dodawać z kolejnymi porcjami owoców. Można po zlaniu płynu zasypać same owoce cukrem i zaczekać aż ten się rozpuści i słodki płyn dolać do reszty nalewki. Można też zasypać cukrem pierwsze owoce (zwykle są to truskawki), odczekać dobę, aż puszczą sok, zalać alkoholem i potem już tylko dokładać kolejne owoce i zalewać alkoholem.

Jaki alkohol do ratafii?

Ratafię można zrobić na bazie wódki lub spirytusu. Dokładając kolejne partie owoców, należy dolać tyle alkoholu, aby zakrył on owoce. Jeśli wykorzystujesz spirytus, należy rozcieńczyć go z wodą (np. w proporcji 1:1). Niektórzy też mieszają wódkę ze spirytusem. Wszystko zależy od tego, jak mocną nalewkę chcesz otrzymać.

Kiedy ratafia jest gotowa?

Po zlaniu alkoholu z owoców nalewkę należy odstawić na minimum 5 tygodni. Dlatego zwykle mówi się, że najlepsza jest na Boże Narodzenie, chociaż są i tacy, którzy wolą ją przetrzymać do Wielkanocy, bo im dłużej stoi, tym jest lepsza.

WAŻNE: Każda ilość alkoholu szkodzi. Alkoholu nie wolno podawać dzieciom, kobietom w ciąży, nalewek nie powinny pić też osoby, które z jakiegokolwiek powodu nie mogą sięgać po alkohol (np. osoby chore czy przyjmujące na stałe leki).

Czytaj też:

Nalewka z zielonych orzechów włoskich. Teraz jest najlepszy czas, żeby ją przygotowaćCzytaj też:

Ten napój ochłodzi cię w upały. Przygotuj mango lassi z dodatkiem kefiru