Tortilla z cukinią i pomidorkami. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”

Tortilla z cukinią i pomidorkami koktajlowymi to potrawa inspirowana kuchnią hiszpańską. Przygotowanie tego dania nie trwa dłużej, niż 30 minut. – Wykorzystujemy tu między innymi cukinię, która jest teraz wszędzie dostępna. Warto wybrać tu młodą cukinię, która nie ma dużych pestek i jest chrupiąca – mówi Leszek Wodnicki.

Jak zrobić tortillę z cukinią?

– Cichy bohater tego dania to ser kozi, ale warto też pamiętać o śmietanie, którą Hiszpanie dodają do tego typu tortilli – radzi kucharz. Obowiązkowym dodatkiem jest cebula. Prosty trik, który sprawi, że idealnie się skarmelizuje, to dodatek masła. Pomidory, które są ważnym składnikiem potrawy, najpierw zapieka się z cukrem solą i oliwą. – Nie pomijajcie też wędzonej papryki, którą na koniec doprawiamy naszą tortillę – podkreśla Leszek Wodnicki.

Przepis: Tortilla z cukinią, pomidorkami koktajlowymi i serem owczym Prosta i sycąca tortilla dobra na przystawkę i główne danie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 100 g pomidorków koktajlowych

sól, pieprz, cukier trzcinowy

2 łyżki oliwy

2 łyżki oleju

łyżka masła

100 g sera owczego

4 jajka

100 ml śmietany 18 %

mała cukinia

2 ząbki czosnku

1/2 białej cebuli

papryka wędzona

mikroliście Sposób przygotowania Przygotuj składniki Zrób pomidorki Uszykuj masę jajeczną Dodaj ser Uszykuj resztę warzyw Podsmaż cebulkę z czosnkiem Wylej masę z jajek i sera Dodaj cukinię i pomidorki Upiecz tortillę Dodaj ser i paprykę Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

