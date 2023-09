Sos pomidorowy na zimę. Sprawdzony przepis

Sos pomidorowy z naszego przepisu zawsze warto mieć pod ręką. To nie tylko smak lata zachowany na dłużej, ale sposób na szybki obiad, kiedy nie masz czasu i pomysłu na wymyślne potrawy. Domowy sos pomidorowy robi się naprawdę łatwo.

Sos pomidorowy. Jakie wybrać pomidory?

Na sos pomidorowy najlepiej wybierać odmiany, które mają małe gniazda nasienne i są mięsiste. Idealnie sprawdzi się tu popularna i tania Lima. Pomidory do sosu należy obrać ze skórki i jest to najbardziej pracochłonna część przepisu. Aby skórka łatwo odeszła, należy na kilka minut zalać pomidory wrzątkiem.

Jak zrobić domowy sos pomidorowy?

Sekretem przepisu jest duża ilość czosnku. Czosnek należy drobno posiekać (można też rozdrobnić go w blenderze). Co jednak ważne: podstawowy przepis możesz modyfikować i dodać do sosu ulubione składniki. Np. papryczkę chili, tymianek, odrobinę cynamonu. Ważny jest etap doprawiania sosu. Tak naprawdę wystarczy sól i pieprz, bo czosnek, cebula i bazylia dają mu wystarczająco dużo aromatu, jednak jeśli pomidory są bardzo kwaśne, możesz sos dosłodzić cukrem, który podbije smak sosu.

Nie ma jednej recepty, jak długo należy gotować taki sos. Pomidory powinny się rozpaść, a dalej wszystko zależy od tego, jak gęsty sos chcesz uzyskać.

Do czego wykorzystać domowy sos pomidorowy?

Domowy sos pomidorowy w słoikach to gotowy produkt na szybko obiad z dodatkiem makaronu czy ryżu. Gęsty sos sprawdzi się także jako dodatek do kanapek i grzanek. Można też na jego bazie zrobić inne dania: dodać go do mięs (świetnie pasuje do podsmażonych w ziołach kawałków piersi kurczaka albo mięsa mielonego), można też go wykorzystać do zrobienia pizzy albo różnego rodzaju zapiekanek (warzywnych i mięsnych).

Przepis: Sos pomidorowy do słoików Sos na zimę, który można wykorzystywać na wiele sposobów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Składniki 5 kg pomidorów

2 główki czosnku

1 cebula

płaska łyżka suszonej bazylii lub garść listków świeżej

kilka łyżek oliwy

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj pomidory, czosnek i cebulęPomidory sparz, obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Cebulę i czosnek drobno posiekaj. Zrób sosW garnku lub rondlu z grubym dnem rozgrzej oliwę. Wrzuć posiekany drobno czosnek i cebulę, smaż, aż cebula się zeszkli. Wrzuć pomidory, dodaj bazylię. Gotuj na wolnym ogniu, aż pomidory się rozpadną, a sos zyska odpowiednią dla ciebie konsystencję (nawet 2-3 godziny, jeśli chcesz bardzo gęsty sos). Dopraw solą i pieprzem do smaku. Przełóż sos do słoikówGorący sos przekładaj do wyparzonych słoików. Zakręć, odwróć słoiki do góry dnem i zostaw do ostygnięcia.

