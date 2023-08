Smażysz cebulę? Dodaj ten jeden składnik, a wyjdzie idealna

– Dodajcie do smażonej cebuli odrobinę masła – mówi Leszek Wodnicki, półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. Jak podkreśla, ten prosty zabieg sprawi, że cebula pięknie się skarmelizuje oraz będzie miała wyjątkowy smak i aromat.

Kiedy dodać masło do smażonej cebuli?

Cebulkę najlepiej zacząć smażyć na dobrej jakości oliwie. Kiedy zaczyna się robić lekko szklista, można dodać masło i dalej smażyć, aż cebula będzie robić się lekko brązowa (ale nie przypalona). Według tej zasady można smażyć każdy rodzaj cebuli (także cebulę czerwoną). Dokładnie w ten sam sposób można przygotować cebulę z dodatkiem czosnku – to połączenie również jest często dodatkiem do innych potraw. Smażoną cebulę dopraw solą i pieprzem.

Do czego wykorzystać smażoną cebulę?

Smażona w ten sposób cebula może być dodatkiem do wielu dań. Najbardziej klasycznie? Zrób na niej sycącą jajecznicę. Po podsmażeniu cebuli wystarczy wbić jajka na patelnię i mieszając czekać, aż się zetną do ulubionej konsystencji (do takiej jajecznicy oczywiście można dołożyć także inne dodatki). Ale to nie jest jedyna możliwość. Taka cebulka może być bazą do przygotowania różnego rodzaju zup (także kremów) i sosów. Można nią okrasić puree ziemniaczane lub purée z innych warzyw, albo dodać do różnego rodzaju mięs czy wędlin (np. smażonej kiełbasy, wątróbki, kotletów mielonych czy mięsa pieczonego). Cebulka w takiej wersji sprawdzi się także jak dodatek do babki ziemniaczanej i wszelkiego rodzaju zapiekanek. Można ją także dodać do omletów albo położyć na grzankach.

Czytaj też:

Tortilla z cukinią i pomidorkami. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”Czytaj też:

Jedz taką sałatkę na mocne kości. Sekretem jest dodatek odpowiedniego sera