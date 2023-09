Najprostsze ciasto z gruszkami. Zrobi je nawet dziecko

Ciasto gruszkowe z tego przepisu zawsze się udaje. Jest puszyste, miękkie, a owoce lekko się w nim zatapiają i puszczają sok. Jednym słowem: obowiązkowy deser na gruszkowy sezon.

Jak zrobić ciasto z gruszkami?

Wybierz do tego ciasta dowolne gruszki. Im bardziej miękkie, tym bardziej się rozpadną – dlatego jeśli zależy ci na tym, aby kawałki owoców zachowały swój kształt, postaw na twarde odmiany. W najprostszej wersji gruszki pokrojone w plastry wystarczy położyć na cieście i upiec. Ale z podstawowym przepisem możesz eksperymentować. My odpowiadamy w przepisie dodatek cynamonu, ale nie jest to jedyna opcja. Możesz posypać (przed pieczeniem) gruszki prażonymi płatkami migdałowymi albo posiekanymi i przesmażonymi z miodem z orzechami włoskimi. Dobrze się u sprawdzi także kakao wymieszane z cynamonem. Gruszki przed położeniem na ciasto można także wymoczyć w rumie (włóż wtedy pokrojone gruszki do rumu na ok. godzinę).

Samo ciasto jogurtowe jest bardzo łatwe w przygotowaniu. Ważne, aby dobrze ubić jajka z cukrem (cukier musi się rozpuścić, a masa jajeczna zyskać jasny kolor i puszystą konsystencję), a potem już tylko wystarczy dodać resztę składników i krótko wymieszać. W przepisie można zastąpić jogurt kefirem lub maślanką. Jeśli lubisz jesienne aromaty, do samego ciasta możesz dodać płaską łyżeczkę cynamonu – wówczas cały dom wypełni się pięknym zapachem.

Jak podawać ciasto z gruszkami?

Naszym zdaniem ciasto najlepiej smakuje podane z kawą lub herbatą. Ale takie ciasto możesz też podawać na ciepło z gałką lodów waniliowych. To ciasto, które doskonale sprawdzi się jako przekąska na drogę – zapakuj je na wycieczkę na grzyby albo jesienną wyprawę na rower. Ciasto z gruszkami możesz też spakować dzieciom do szkoły albo zabrać do pracy.

Przepis: Ciasto z gruszkami Proste ciasto z gruszkami, które zawsze się udaje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 10 Składniki 3 gruszki

3 jajka

3/4 szklanki cukru

cukier waniliowy

2 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

duże opakowanie jogurtu naturalnego (ok. 330-350 g)

1/2 szklanki oleju

opcjonalnie: cynamon Sposób przygotowania Przygotuj ciastoCałe jajka zmiksuj z cukrem na jasną i puszystą masę. Dodaj cukier waniliowy.rnMąkę wymieszaj z proszkiem i sodą. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i jogurtem. Wymieszaj krótko (aż do połączenia składników). Uszykuj gruszkiGruszki umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój owoce w plastry. Upiecz ciastoCiasto wyłóż na blachę wyściełaną papierem do pieczenia. Na wierzchu ułóż gruszki. Owoce możesz posypać cynamonem. Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni.

