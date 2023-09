Przepis na sos grzybowy. Jak go zrobić, by był perfekcyjny?

Miłośnicy grzybów dzielą się pomysłami na idealne dania. Placki ziemniaczane z borowikami, tagliatelle z leśnymi grzybami, zupa z podgrzybków – nie brakuje pomysłów na potrawy, które zaspokoją najbardziej wybredne kubki smakowe. Jednak danie, które u większości z nas przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, to sos grzybowy. Jak go przygotować?

Sekret idealnego sosu grzybowego

Aby ugotować idealny sos grzybowy, będą do tego potrzebne świeże leśne grzyby – wtedy będzie aromatyczny i intensywny w smaku. Do przygotowania tego dania dobre będą podgrzybki, maślaki, prawdziwki czy kozaki. Pamiętajmy, że jeżeli sami zbieramy grzyby, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, czy na pewno są one jadalne. Pomyłka może doprowadzić do zatrucia pokarmowego, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Po zebraniu grzybów, bardzo dokładnie je przejrzyjmy i umyjmy – można wykorzystać do tego specjalną szczoteczkę. Sekret idealnego sosu tkwi nie tylko w świeżych, leśnych grzybach, ale też w śmietance, którą dodajemy pod koniec gotowania. Mimo że nie jest to najmniej kaloryczna opcja, sos z jogurtem naturalnym nie smakuje już tak samo. Ważny też jest sposób podsmażania grzybów i cebulki – wykorzystajmy do tego masło, a nie olej.

Przepis: Perfekcyjny sos grzybowy Idealny sos grzybowy na rodzinny obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 130 w każdej porcji Składniki 400 g grzybów leśnych

200 ml wody

2 cebule średniej wielkości

30 g masła

120 ml śmietany (30 procent)

sól do smaku

pieprz do smaku

natka pietruszki lub koperek Sposób przygotowania Przygotowanie cebuliUmyj cebulę, obierz ją i pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej połowę 30 g masła, podsmaż cebulę, aby osiągnęła złocistą barwę. Przygotowanie grzybów i gotowanieGrzyby umyj bardzo dokładnie, najlepiej kilkukrotnie. Pokrój grzyby na małe kawałki i dodaj do usmażonej cebuli. Podsmażaj, a po chwili dodaj wodę i gotuj pod przykryciem aż zmiękną. Zwykle trwa to około 10-15 minut. Dodawanie śmietanyDo gotującej się potrawy dolej śmietanę, dobrze wymieszaj, aby nie było grudek. Pogotuj chwilę, a następnie dopraw do smaku solą i pieprzem. Tak przygotowany sos możesz przystroić koperkiem lub natką pietruszki.

Z czym podawać sos grzybowy?

Sos grzybowy pasuje właściwie do wszystkiego. Świetnie smakuje z makaronem, ryżem, ziemniakami czy pieczywem. Dobrze komponuje się z placuszkami (ziemniaczanymi, z cukinii czy dyniowymi), ale też kluskami śląskimi lub knedlami. Jest idealny do dań mięsnych (mięsa duszonego czy pieczonego), ponieważ podkreśla ich smak. Dużą popularnością cieszą się także szybkie dania z grzybami, które można przygotować w prosty sposób.

