Kiszenie grzybów to najzdrowszy sposób na ich przechowanie. Przepis na kiszone grzyby

Grzyby można poddawać fermentacji tak samo, jak warzywa. Kiszone grzyby to jednak wciąż rzadko spotykany specjał. Dlatego warto wypróbować przepis, który z pewnością przypadnie do gustu zarówno tym którzy uwielbiają grzyby, jak i zwolennikom kiszonek. Sposób przygotowania jest prosty. Grzyby wystarczy zasypać w słoiku warstwami soli albo zalać solanką, układając je kapeluszami do góry. Najlepiej nadają się do tego świeże, jędrne i zdrowe okazy.

Przepis: Kiszone grzyby Aby cieszyć się smakiem kiszonych grzybów, musisz odstawić ja po przygotowaniu na 2–3 tygodnie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 20 Składniki 2 kg świeżych leśnych grzybów,

1 duża cebula,

sól kamienna niejodowana,

kilka liści laurowych,

2 łyżeczki cukru,

ziele angielskie,

olej,

woda. Sposób przygotowania Przygotuj grzybyWyczyść grzyby na sucho, a następnie opłucz wodą. Nie mocz grzybów długo, staraj się robić to jak najszybciej. Obgotuj grzyby 5 minut w lekko osolonej wodzie. Oddziel kapelusze od trzonków (kisi się je oddzielnie). Odsącz grzybyObgotowane grzyby przelej zimną przegotowaną wodą. Odsącz i osusz lekko. Przygotuj cebulęCebulę obierz i pokrój w półplastry. Włóż grzyby do słoikaNa dno wyparzonego dużego słoika ułóż warstwę cebuli, następnie wyłóż grzyby i posyp je niewielką ilością soli.Ułóż kolejną warstwę cebuli, grzybów i przypraw. Na wierzchu ułóż warstwę cebuli. Dociąż czystym kamieniem i przykryj słoik. Zagotuj wodęW rondelku zagotuj szklankę wody z 2 łyżeczkami cukru. Ostudź. Zalej grzyby. Grzyby puszczą sok i opadną – wtedy dołóż nową porcję grzybów (nie zapominając o soleniu). Odstawa słoikiAby kiszone grzyby się udały, muszą być stale przykryte sokiem, a słój stać w temperaturze 18-20 stopni. Po pierwszej gwałtownej fermentacji zalej powierzchnię warstwą oleju i przenieś słój do chłodnej piwnicy.

Jakie grzyby są najlepsze do kiszenia?

Do najlepszych gatunków grzybów do kiszenia zaliczamy:

borowiki,

podgrzybki,

koźlarze,

kurki,

gąski,

pieczarki,

rydze,

opieńki.

Dlaczego warto kisić grzyby?

Grzyby warto zakisić nie tylko ze względu na walory smakowe, ale również dlatego, że ich jedzenie korzystnie wpływa na zdrowie. Podobnie jak inne produkty poddane kiszeniu są bardziej lekkostrawne i mają wysoką wartość odżywczą. Zawierają dużo witamin i minerałów oraz błonnika, a przy tym są niskokaloryczne. Jednak przede wszystkim kiszonki to naturalne probiotyki. Korzystnie wpływają więc na trawienie i ułatwiają przywrócenie prawidłowej mikroflory jelitowej. Wspomagają perystaltykę jelit, co jest kluczowe w profilaktyce i leczeniu zaparć.

Podczas kiszenia grzyby nie tracą zawartych w nich składników mineralnych, witamin oraz innych związków. Do najcenniejszych z zawartych w nich związków należą antyoksydanty i polisacharydy, które stymulują układ odpornościowy. Chronią organizm przed rozwojem patogenów oraz komórek nowotworowych. Fermentacja zwiększa również przyswajalność wapnia i żelaza, co jest istotne w leczeniu i profilaktyce osteoporozy i anemii. Kiszone grzyby są też dobrym źródłem innych składników mineralnych, np. potasu, magnezu, fos­foru.

