Kremowa owsianka z dynią. Może być śniadaniem albo deserem

Dzięki dyni jest kremowa, pożywna i ma piękny, pomarańczowy kolor. Owsianka z dynią to idealna opcja na rozpoczęcie, chłodnego, jesiennego dnia.

Z jakiej dyni zrobić owsiankę?

Możesz tu wykorzystać dowolną dynię. Dobre będą np. popularne i dostępne w większości sklepów dynie piżmowe lub dynie hokkaido. Dynię trzeba zetrzeć na tarce – dzięki temu szybko się ugotuje, zmięknie i będzie przyjemnie kremowa. Na owsiankę należy ścierać sam miąższ dyni bez skórki (nawet przy dyni hokkaido).

Jak zrobić owsiankę z dyni?

W przepisie na pierwszym etapie podsmażamy krótko dynię (na oleju lub maśle). Ten zabieg nie tylko sprawi, że dynia szybciej zmięknie, ale przede wszystkim wydobędzie z niej i z cynamonu całą głębię smaku. Owsiankę można zrobić bez podsmażania na tłuszczu (wówczas po prostu gotujemy wszystkie składniki) – to dobra opcja dla osób, które bezwzględnie muszą unikać smażonych rzeczy – jednak cały sekret tej owsianki tkwi właśnie w tym prostym zabiegu. Oprócz podanych w przepisie opcji – olej kokosowy lub masło klarowane – można tu wykorzystać tak naprawdę dowolny olej o neutralnym smaku (np. rzepakowy lub winogronowy).

W naszym przepisie do owsianki dodajemy cynamon, ale z dodatkami można eksperymentować. Do owsianki dyniowej świetnie pasują także inne rozgrzewające przyprawy, takie jak np. kardamon, gałka muszkatołowa (nie przesadź z jej ilością), kurkuma czy suszony imbir. Do gotowej już owsianki można dodać prażone orzechy (np. włoskie lub laskowe) albo ziarenka dyniowe. Do owsianki pasują także świeże owoce: np. maliny albo śliwki. Owsianka z dyni dobrze smakuje podana z łyżką naturalnego jogurtu, ale w wersji deserowej można ją podać również z gałką lodów waniliowych (wówczas koniecznie podaj owsiankę na ciepło).

Przepis: Kremowa owsianka z dynią Słodka owsianka z dodatkiem dyni i cynamonu może być zarówno śniadaniem, jak i deserem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 2 Składniki 300 g dyni

pół szklanki płatków owsianych

szklanka mleka (może być roślinne)

łyżka oleju kokosowego lub klarowanego masła

płaska łyżeczka cynamonu

łyżka miodu lub syropu z agawy Sposób przygotowania Uszykuj dynieDynię (bez skórki) zetrzyj na grubych oczkach tarki. W rondelku rozgrzej olej lub masło, wrzuć dynię oraz cynamon. Podsmażaj kilka minut. Zrób owsiankęDodaj płatki owsiane i mleko. Gotuj wszystko ok. 6-10 minut, na koniec dosłodź miodem lub syropem. W razie potrzeby dodaj więcej mleka.

