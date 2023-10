Jak zrobić crumble? To najlepszy deser dla zabieganych: tylko owoce i kruszonka

Gorące, puszczające sok owoce i chrupiąca kołderka z kruszonki. To właśnie jest crumble. Ten obłędny i zarazem prosty deser możesz zrobić z dowolnych owoców: np. malin, śliwek, jabłek czy gruszek. Crumble to nic innego jak zapieczone owoce z kruszonką. Nie podamy jednego przepisu, ale wskazówki, dzięki którym zrobisz własne, idealne crumble.

Jak zrobić kruszonkę do crumble?

Kruszonka niejedno ma imię – chciałoby się powiedzieć. Ale warto zapamiętać jedną zasadę i proporcje dotyczące kruszonki: 2:1:1 (mąka, tłuszcz, cukier). Czyli dla przykładu, podstawową kruszonkę możesz zrobić ze 100 g mąki pszennej, 50 g masła i 50 g cukru. Wszystkie składniki trzeba szybko i energicznie zagnieść (masło powinno być zimne) i jeszcze dodatkowo wstawić do lodówki do schłodzenia. A potem już tylko wystarczy używać: do ciast, drożdżówek czy właśnie crumble.

Podstawowy przepis na kruszonkę daje jednak ogromne możliwości własnych eksperymentów. W wersji fit możesz zastąpić mąkę np. zmielonymi płatkami owsianymi i mąką migdałową. Do kruszonki możesz też dodać przyprawy: w jesiennej i zimowej wersji doskonale sprawdzi się cynamon (przy proporcjach na 100 g mąki śmiało dorzuć czubatą łyżeczkę cynamonu), kardamon czy po prostu przyprawa piernikowa. Jeśli chcesz uzyskać kruszonkę czekoladową, dodaj kakao, ale wówczas zmniejsz ilość mąki (czyli np. dodaj po 50 g mąki, kakao, masła i cukru). Do kruszonki w wersji wegańskiej możesz wykorzystać np. olej kokosowy.

RADA: Kruszonkę można zamrozić. Jeśli masz porcję kruszonki w zamrażarce pyszne crumble przygotujesz dosłownie w kilka minut.

Jak upiec crumble?

Aby zrobić crumble, weź dowolne naczynie żaroodporne, tortownicę lub foremkę na tartę. Możesz też wykorzystać mniejsze foremki – na jedną porcję – i podawać potem crumble bezpośrednio w foremkach. Na spodzie ułóż pokrojone (jeśli to np. jabłka lub śliwki) lub całe owoce (jeśli to np. maliny). Do zrobienia deseru możesz wykorzystać także mrożone owoce.

Posyp owoce kruszonką tak, aby przykryć owoce i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180-190 stopni Celsjusza. Piesz 15-30 minut. Ten czas zależy od rodzaju owoców (delikatne owoce można piec krócej, te twarde dłużej). Ważne też, aby zaufać temu, co widzisz. Jeśli owoce puszczają sok, a kruszonka jest apetycznie zrumieniona to znak, że twoje crumble jest gotowe.

Jak jeść crumble?

Crumble to deser, który możesz jeść na zimno lub na ciepło. Doskonale smakuje podawany na gorąco z gałką lodów śmietankowych lub waniliowych. To idealna opcja dla zabieganych na szybkie ciasto dla gości: kiedy oni do ciebie jadą, ty wstawiasz owoce i kruszonkę do piekarnika, a ich prosisz, aby po drodze koniecznie kupili pudełko lodów. Ale crumble możesz jeść nawet na drugi dzień – na deser, ale też np. jako śniadanie na słodko.

